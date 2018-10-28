آراء

في سياق تحقيق أعلى مستويات الشفافية مع الشعب الكازاخي .. جاء خطاب رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف ليرسم ملامح مستقبل البلاد والنهج السياسي الجديد للدولة المكتملة،

حيث حرص الرئيس على استعراض ما أنجزته كازاخستان على مدى سنوات استقلالها، فقد تمكنت على مدى أكثر من ربع قرن من أن تتبوأ مكانا بارزا على الساحة الدولية.

وقال الرئيس «لقد أقمنا دولة تقدمية حديثة مع اقتصاد ديناميكي، وقمنا بتأمين السلام والوئام العام. لقد أجرينا إصلاحات هيكلية ودستورية وسياسية نوعية وتاريخية مهمة. نجحنا من خلالها في تعزيز المكانة الدولية لكازاخستان ودورها الجيوسياسي في المنطقة.لقد أثبتنا أننا شركاء دوليين ومسؤولين في الطلب لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».

وأضاف «لقد أصبحت كازاخستان أول دولة بين دول رابطة الدول المستقلة ودول آسيا الوسطى التي يتم اختيارها من قبل المجتمع العالمي لاستضافة المعرض الدولي EXPO - 2017. لقد قمنا ببناء عاصمة جديدة، أستانا، والتي أصبحت مركزًا مالياً وتجارياً ومبتكراً للمنطقة الأوراسية. يتجاوز عدد سكان البلد الآن 18 مليون نسمة، ويصل متوسط العمر المتوقع إلى 72.5 عاماً.

وتطرق الرئيس إلى الاصلاحات الاقتصادية على مدى العشرين سنة الماضية،حيث لفت إلى أن بلاده جمعت 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأن تنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تعمل كأساس لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وقال: تحتل كازاخستان الآن المرتبة 36 بين 190 دولة في مؤشر البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال. لقد استجبنا دائمًا للتحديات الخارجية في الوقت المناسب وتم إعدادها لهم. في هذا الصدد، طرحت مبادرات سياسية ذات صلة لتحديث البلاد. لقد أصبح تنفيذها هو العامل الرئيس في تنميتنا الناجحة.

وأكد: هدفنا الاستراتيجي هو الانضمام إلى نادي 30 دولة متقدمة في العالم بحلول عام 2050. في عام 2014، بدأنا في تنفيذ برنامج شامل صمّمه نورلي زول لتحديث البنية التحتية للبلاد. فقبل ثلاث سنوات أعلنا خطة الأمة 100 خطوة ملموسة- علاوة على ذلك، أطلقنا التحديث الثالث للبلاد والذي يهدف إلى خلق نموذج جديد للنمو الاقتصادي لضمان قدرة كازاخستان التنافسية العالمية. إن التنمية المستدامة لبلدنا تبعث على الأمل الكبير في زيادة جودة حياتنا.

وجاء في الخطاب: لقد شهدنا في الآونة الأخيرة تعزيز التحول السياسي والاقتصادي في العالم. إذ أن أسس النظام الأمني العالمي وقواعد التجارة الدولية التي بدت غير قابلة للكسر تتدهور الآن. كما أن التكنولوجيا الجديدة، والروبوتات والأتمتة تعقد متطلبات موارد العمل ونوعية رأس المال البشري. ويجري حالياً بناء بنية نظام مالي جديد تماماً.في الوقت نفسه، تخلق أسواق الأسهم «فقاعة» أخرى قد تثير أزمة مالية أخرى. وفي ظل تشابك المشاكل العالمية والمحلية يأتي تطوير الأصول الرئيسية للدولة كنوع من الاستجابة للتحديات وضمان نجاحنا في تجاوزها. لذلك فإن الحكومة، وكل رئيس وكالة حكومية أو شركة حكومية بحاجة إلى إعادة النظر في أساليب عملها.

كما أكد رئيس الجمهورية استعداد بلادنا لمواصلة جهودها للمساعدة في حل القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة في سورية والوضع في أوكرانيا.

وأوضح نزارباييف خلال المؤتمر السادس لقادة الديانات العالمية والتقليدية في أستانا أن بلاده ستواصل مساهمتها الخاصة في حل الأزمة في سورية من خلال توفير منصة للمحادثات إضافة إلى حل الأزمة في أوكرانيا. وأضاف نزارباييف إن بلاده ستستمر في بذل أقصى الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي لافتا في الوقت ذاته إلى الدور المهم لرجال الدين في حل النزاعات الدولية وإقامة حوار بناء بين أطرافها. وأبدى الرئيس الكازاخي استعداده لإنشاء مركز لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات.

الماس عبد الرحمانوف

سفير كازاخستان في الكويت

