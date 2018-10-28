آراء

في خضم مطالعتي اليومية لكثير من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أجد كثيرا ممن يطالبون بمراقبة المناهج الدينية وذلك لتأثيرها على عقلية الشباب والأطفال بل والأدهى من ذلك مطالبة القائمين على العملية التعليمية بتعديل تلك المناهج المعدلة أصلاً حتى لا نخرج جيلا داعشيا كما يدعي بعض المتفلسفين حديثا.

وإذا اتفقنا معهم فلماذا لا يطالب هؤلاء بمراقبة المواد العلمية وتحديثها ومراقبة البحث العلمي وزيادة ميزانيته حتى تنهض البلاد، ومعالجة الوضع المتردي علميا بل والمتأخر بملايين السنين الضوئية عن ركب تلك العلوم فما يدرس اليوم من سبعينيات القرن الماضي؟ ثم لماذا لا نراقب علوم الفنون الأخرى التي تفرز للمجتمع جيلا فارغاً من محتواه لا يعرف عن الثقافة سوى اسمها؟ ولماذا ايضا لا نراقب الاكاديميات العلمية التي تدرس علوم السينما والموسيقى والفنون أم ان هذه تدرج تحت حرية الرأي والحرية الشخصية وتمثيل واقع المجتمع؟

إن هذه المناهج التي يطالب بعض الفارغين غير المتخصصين تربويا أو دينياً الساعين الى امتطاء الدين اعلاميا بغية المعرفة والوصول الى سراب انفسهم المريضة، فيها من الآيات والسنة النبوية الحنيفة ما تحرم الارهاب والحث دائما على العمل ولو ان كل داعشي او ارهابي كانت تلك العلوم سببا في انحراف سلوكه لما عرفنا وسمعنا عن رجال دين ودولة ما زالت كلماتهم لها صدى في اذاننا. ثم بأي منطق ان هذه العلوم تفرز داعشياً وان معظم من سار في كنفهم ان لم يكن كلهم لا يدري يوما عن تلك العلوم بل نفثت في نفوس الضعفاء؟ ولست مدافعا عن تلك العلوم فهي لم تكن يوما في موضع اتهام.

لا أختلف بل واتفق على التجديد في كل شئ ومراقبته ولكن عن طريق فريق علمي تربوي ديني متخصص حتى نكون شعوبا تفهم ما تعمل ولكني اختلف مع كل من عرف ان يكتب اسمه ثلاثيا فقام ينادي في الناس ملتحفا لباس الدين ان راقبوا تلك المناهج.

