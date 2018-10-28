مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن إجمالي ما أنفقته مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على منتجات وخدمات القطاع الخاص بلغت 7.1 مليارات دينار في 6 سنوات امتدت من 2012/2013 إلى 2017/2018، حيث ارتفعت من 918.1 مليون دينار إلى 1.4 مليار دينار في 2017/2018.

وفي السياق ذاته، أفاد التقرير أن مؤسسة البترول تسعى لإقامة منطقة صناعية نفطية جنوب الكويت على مساحة 7.4 كم جنوب البلاد، حيث تعكف المؤسسة حالياً على انجاز جميع الخطوات المطلوبة لإقامة المنطقة الصناعية البترولية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية، فقد شهدت السنوات السابقة قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بإشراك القطاع الخاص في العديد من الأنشطة كمصنع الملح والكلورين، ومصنع الفحم المكلسن، 80 محطة لتعبئة الوقود، وتم فتح المجال أيضاً لشركات بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، والقطاع الخاص المحلي من جهات أخرى وذلك في الصناعات البتروكيماوية المتمثلة في الأولفينات والعطريات والستارين، واسهمت تلك المشروعات في نمو الاقتصاد المحلي.

وتطمح مؤسسة البترول وفق استراتيجيتها لعام 2040 لرفع شراكة القطاع الخاص في انفاق مؤسسة البترول وأن تكون 30 في المئة على الأقل من إجمالي الانفاق الرأسمالي من خلال الموردين والمقاولين المحليين.

