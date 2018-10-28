مال وأعمال

تعد جهات استشارية محلية مسودة لمشروع قانون يجرم التجاوزات الإلكترونية للمواقع المالية وما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بما فيها حركة التسوق عبر المواقع التي تمثل منصات تجارية والتي تطرح منتجات عبر الانترنت،لوضع اطار تسير عليه تلك المنصات والمواقع التي تتعامل مالياً وتجارياً بنظام الكتروني، خاصة في ظل تزايد عمليات القرصنة والتي تمثل خطورة على الحكومات والمؤسسات المالية.

علمت «النهار» من مصادرها أن المسودة التي يجتهد لإنجازها مكتب استشاري قانوني محلي يرى من الأهمية بالضرورة ايجاد قانون لملاحقة المخالفين ويجرم التجاوزات للبيع عبر الانترنت لمنع الغش والتلاعب ومعاقبة المتجاوزين ممن يعملون على تسويق منتجات خاصة الكترونياً فضلا عن أن المسودة تتضمن بنودا لضرورة حصول المنتج على ترخيص والموقع على تصريح وذلك للحد من الجرائم ووضع الضوابط لأي عمليات تسويق تتم الكترونياً.

واوضحت المصادر أن «التجارة» تبذل جهودا كبيرة لفتح المجال للأسواق المحلية لتأخذ مكانتها ضمن مجالات التجارة الإلكترونية خاصة في ظل ما تم من صفقات لمواقع محلية كان لها دورها في توفير الخدمة عبر التسوق الإلكتروني وكما التقى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووفد اقتصادي كويتي في وقت سابق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «علي بابا» براين وانغ، وبحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وتابعت ناقش وفد الكويت الاقتصادي الاستفادة من تجربة الصين في مجال التجارة الإلكترونية وكذلك «علي بابا» وبحثت الية توظيف تلك التجربة في السوق الكويتي.

