مال وأعمال

أظهر تقرير جديد أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المئة في عام 2017 إلى 8.9 تريليونات دولار، مدعومة بالنمو في الصين، إذ قفز إجمالي ثروات المليارديرات فيها بنسبة 39 في المئة. وقال بنك (يو.بي.إس) وشركة (بي. دبليو. سي) الاستشارية، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن 199 شخصاً على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام الذين بلغ عددهم 2158 مليارديراً، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار، في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي بعنوان «رؤى المليارديرات 2018» أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373، بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار، بزيادة 39 في المئة، وقال التقرير إن «رواد الأعمال الصينيين يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبيعة في باقي آسيا».

وأضاف التقرير أنهم «على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضاً من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكوّنوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل».

وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة، وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات. وقال المسؤول في البنك جوزيف ستادلر إنه «على مدى العقد الماضي، أنشأ المليارديرات الصينيون بعض أكبر وأنجح الشركات في العالم، ورفعوا مستويات المعيشة. ولكن هذا هو مجرد بداية. يوفر عدد سكان الصين الهائل، والابتكار التكنولوجي، ونمو الإنتاجية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي، فرصاً غير مسبوقة للأفراد، ليس لبناء الأعمال التجارية فقط، ولكن أيضًا لتغيير حياة الناس إلى الأفضل».

وأضاف أنه «لم يكن هناك سوى 16 مليارديراً صينياً في عام 2006. واليوم، بعد 30 عاماً فقط من سماح حكومة البلد بالمشاريع الخاصة لأول مرة، بلغ عددهم 373؛ أي ما يقارب خمس عدد مليارديرات العالم».

ومن الناحية العمرية، هناك 701 ملياردير فوق سن السبعين، يمتلكون 3.4 تريليونات دولار أميركي، بما يعادل حوالي 40 في المئة من ثروة المليارديرات الحالية في جميع أنحاء العالم.

أما المليارديرات الأصغر سناً فهم، وفقاً للتقرير، القوة الدافعة وراء نمو الأعمال الخيرية والاستثمار المستدام، إذ يستخدمون ثرواتهم لخلق تأثير اجتماعي إيجابي.

ويشارك الآن 38 في المئة منهم في الاستثمار المستدام، ويخطط 45 في المئة لزيادة استثماراتهم المستدامة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

كذلك سعى 62 في المئة من أبناء وبنات المليارديرات الذين ورثوا الأعمال العائلية في عام 2017 إلى أن يصبحوا رجال أعمال، بينما اكتفى الباقون بوراثة الأصول.

وعلّق رافي راجو، رئيس قسم إدارة الثروات العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إن «المليارديرات في آسيا شباب، يغيرون شركاتهم باستمرار، ويطوّرون نماذج أعمال جديدة ويتحوّلون بسرعة إلى قطاعات جديدة».

وأضاف أننا «نشهد موجة جديدة من ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وأصحاب المليارات في طليعة الابتكار، إذ يوجدون الوظائف والازدهار، لكن تأثيرهم يتجاوز الاقتصاد. فهناك جيل جديد بدأ يظهر في الأفق، تمتد أنشطته إلى التصدي لبعض التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه البشرية».

