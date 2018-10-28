مال وأعمال

للعام الثاني على التوالي، شارك «KIB» في رعاية ملتقى المعلمات الجدد «أهلاً معلمتي» الذي نظمته إدارة العلاقات العامة في جمعية المعلمين الكويتية بالتعاون مع مدرسة سودة بنت مالك المتوسطة للبنات في ضاحية فهد الأحمد.

وقد ركز الملتقى على توعية وتثقيف المعلمات الجدد في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين، حيث قام المحاضرين التربويين بتقديم نصائح مهمة لكل معلم جديد في مجال هذه المهنة السامية حتى يتمكن من أن يسلك طريقاً سليماً في حياته المهنية ويوصل رسالته كما يجب.

وصرح «KIB» أن رعايته لهذا الملتقى للعام الثاني على التوالي جاءت في إطار حرصه على دعمه العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية رعاية الفعاليات التعليمية والتربوية، وذلك تقديراً لرسالة المعلم السامية وتكريماً لجهوده المبذولة في سبيل إعلاء رسالة العلم وتثقيف الجيل الجديد من أبناء الكويت.

كما أكد «KIB» أنه يسعى دائماً للمشاركة في رعاية المبادرات والفعاليات التربوية التي من شأنها الارتقاء بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية، مما ينعكس بالتالي على رفع المستوى التحصيلي للطلبة وتحسين مستوياتهم العلمية خاصة أنهم الركيزة التي نعتمد عليها في بناء مستقبل أفضل الوطن.

وتعد مشاركة «KIB» في مثل هذه الفعاليات فرصة لإبراز مدى اهتمامه بدعم مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية والمشاركة في إنجاحها، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

