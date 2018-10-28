مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا حدد بموجبه نموذجا إلكترونيا جديدا لتراخيص المحال التجارية والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم 601 لعام 2018 أضاف فقرة جديدة إلى المادة 1 من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية.

وأوضحت أن الإضافة تضمنت ان «يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغى العمل بكل النماذج المعمول بها حاليا». وذكرت أن المادة الثانية نصت على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ 2 يناير 2019 وتعتبر الفترة من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ تنفيذه فترة انتقالية لحين العمل بمضمون القرار»، مبينة ان القرار ارفق النموذج الجديد الذي سيتم العمل به. وأشارت (التجارة) إلى أن الترخيص الالكتروني يهدف الى تسهيل استخراج الرخص بحيث يمكن استخراجها الكترونيا ودفع رسومها عن طريق خدمة الدفع الالكتروني (كي.نت) كما أنها مؤمنة بشكل كامل باستخدام رموز الاستجابة السريعة (CODES QR) خاصة لكل رخصة تتيح للوزارة الاطلاع على حالة الترخيص الكترونيا.

واكدت ان هذا القرار يأتي استكمالا لتطوير خدمات الوزارة وتحويل جميع معاملاتها الورقية إلى معاملات الكترونية مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها وتعديلها الكترونيا اضافة إلى الاستعلام عن السجل التجاري الكترونيا وكذلك حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال.

