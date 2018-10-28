مال وأعمال

أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي الحادي عشر في جمهورية مصر العربية في الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة، برعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والثقافة وقطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك واللجهات الإعلامية.

و من جانبه، قال أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس مجموعة الجابرية للمعارض بعد عشر سنوات من إقامة الأسبوع الكويتي في جمهورية مصر العربية، يحق لنا أن نفخر بهذا الحدث البارز والمهم ، وأن نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه طوال السنوات العشر السابقة، وبإسهامه الذي شهد له الجميع، في تدعيم العلاقات الكويتية المصرية، وذلك في ظل مشاركة أكثر من 80 جهة تمثل الوزارات والهيئات الرسمية والشركات في قطاعات الاستثمار والعقار والسياحة والبنوك والإعلام فضلا عن الدعم اللامحدود الذي نجده في مصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، أو على صعيد الحضور الرسمي والإعلامي. وأضاف بهبهاني لقد أصبح « الأسبوع الكويتي في مصر» موعدا متجددا، لأنه يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما أنه يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، ومن ثم تحرص على حضوره وزيارته والمشاركة فيه ورعايته، مؤسسات استثمارية واقتصادية وعقارية وإعلامية كثيرة من الدولتين.

وعن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق أنشطة الأسبوع الكويتي قال بهبهاني، هذا لم يأت من فراغ، لكنه استند إلى مقومات كثيرة ومتعددة منها موقع مصر الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، كما أن مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم وغيرها.

وتابع بهبهاني لم يكن لهذا النجاح الكبير أن يتحقق ويتواصل، لولا الدعم والرعاية اللذان لمسناهما من المسئولية في الكويت ومصر، والاحتفاء الكبير الذي نلمسه في الشقيقة مصر ، التي اعتادت أن تظل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح. تحية من القلب، لكل من قدم الدعم والتشجيع لـ «الأسبوع الكويتي في مصر»، ليستمر بهذا الزخم ويواصل تطوره ونماءه من عام إلى عام.

وأكد مشاركون في الأسبوع الكويتي الحادي عشر أن الملتقى يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، وإبراز دور وفعاليات المؤسسات الكويتية بجميع قطاعاتها.

و شددوا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية في مختلف المجالات.

و قالوا: إن انعقاد الأسبوع الكويتي في مصر على مدار عشر سنوات متتالية كانت له بصمة إيجابية في استمرار الاستثمار الكويتي بمصر، والذي يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع. فلا يمر وقت إلا ويظهر استثمار كويتي جديد بمصر.

