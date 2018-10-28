مال وأعمال

أطلقت «زين» جهاز iPhone XR الجديد كلّياً خلال الحفل الذي نظّمته الشركة في مجمع «ميار» للتسوق يوم الجمعة 26 أكتوبر من الساعة 5 10 مساءً وسط مشاركة وإقبال كبير من عملائها. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل الذي أقامته تحت شعار «عالم يفهمك زين ودايماً معاك عالخط» هدف إلى الاحتفال بالإطلاق الرسمي للجهاز الأحدث من شركة Apple في الكويت، حيث حرصت زين أن تُشارك هذه المناسبة مع عملائها الشغوفين باقتناء أحدث أجهزة الذكية وأكثرها تطوراً، والذين يُمثّلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبينت «زين» أنها قدّمت في هذه الاحتفالية جهاز iPhone XR الجديد مع عرض حصري تم تصميمه ليوائم استخدامات ورغبات عملائها على المستوى الشخصي والمستوى العملي، وهي في ذلك واثقة بأن الجهاز الجديد سوف يمنحهم تجربة اتصالات لا مثيل لها على شبكتها الأكبر في الكويت. ويُقدّم العرض الحصري الجديد جهاز iPhone XR لعملائها من فئة الشباب، والذي يضم 500 دقيقة محلية للمكالمات الصوتية، و50 غيغابايت من الإنترنت، بالإضافة إلى استخدام غير محدود لوسائل التواصل الاجتماعي (سنابشات، وتويتر، وإنستغرام، وفيسبوك)، هذا بالإضافة إلى اشتراك مجاني في أنغامي Plus خلال فترة العقد.

