مال وأعمال

شارك «KIB» أخيراً في المبادرة التوعوية التي نظمتها جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان في مجمع الحمراء لنشر التوعي حول سرطان الثدي وأهمية العلاج النفسي للمرضى بطرق مختلفة، وذلك ضمن برنامج البنك الهادف لدعم مرضى السرطان.

وصرح «KIB» أنه يفخر برعايته لهذه الفعالية التوعوية الخاصة بمرض سرطان الثدي بهدف توعية الجمهور بخطورة هذا المرض وأهمية الكشف المبكر وفوائده، وذلك تضامناً مع الجهود العالمية التي تعتبر أكتوبر شهراً رسمياً للتوعية بمرض سرطان الثدي.

كما أكد «KIB» أنه يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع، وخاصة التي تتعلق بالجوانب الصحية، وذلك باعتباره مصرفاً وطنياً رائداً يسعى لرفع الوعي بأهمية الفحص المبكر عن الأمراض للوقاية منها وتفادي تطورها.

ويأتي اهتمام «KIB» بالجانب الصحي والتوعوي انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية، حيث يحفل سجله بالأنشطة والمبادرات التي تدعم وترعى القطاع الصحي الوثيق الصلة بحياة جميع أفراد المجتمع الكويتي، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

