مال وأعمال

في إطار خطتها الاستراتيجية نحو التوسع، افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية قسم الترحيل الجوي في مركز التحكم بالعمليات بمقر الشركة الرئيس، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف عبدالحميد الجاسم، والرئيس التنفيذي م. عبدالله الشرهان، وعدد من قيادات الشركة.

ويعتبر قسم الترحيل الجوي، المنتقل حديثاً من مبنى الركاب (T1)، هو الجهة المسؤولة عن تجهيز المستندات والخطة الجوية لخط سير الرحلة وتفاصيلها قبل الاقلاع وأثناء الرحلة وعند الوصول، كما يقوم بعمل التصاريح اللازمة بالتنسيق مع دائرة الهندسة لمعرفة جهوزية الطائرة واحتياجاتها من الوقود، اضافة الى التنسيق مع قسم الجداول لتقييم حالات الطقس وتجهيز طاقم الرحلة.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير دائرة العمليات لشؤون الأساطيل الكابتن عيسى الحداد : «حرصاً من شركة الخطوط الجوية الكويتية على تحسين بيئة وآلية العمل، ولارتباط الترحيل الجوي بمركز التحكم بالعمليات، جاء قرار انتقال وافتتاح الترحيل الجوي بناءاً على انتقال رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (T1) الى مبنى الركاب (T4)، اضافة الى قرب مركز التحكم بالعمليات من (T4) ما يساعد على التجاوب سريعاً بين جميع الأطراف المعنية».

وأضاف الحداد أن الانتقال يعد خطوة ممتازة نحو الاتصال المباشر مع قائدي الطائرات، موضحاً أن تواجد قسم الترحيل الجوي مع مركز التحكم بالعمليات في موقع واحد، يسهّل من عملية التواصل والتنسيق بين القطاعات المعنية في الشركة بشكل سلس ومرن، ويقلل من ارتكاب الأخطاء أو عدم التنسيق.

ولفت الى أن ذلك يعكس التزام الشركة بمطابقة المعايير الدولية والقانونية للطيران المدني والمنظمة الدولية الأوروبية، ومواكبتها لآخر المتطلبات التقنية والفنية في عالم الطيران.

من جانبه، ذكر رئيس قسم مركز التحكم بالعمليات الكابتن عبدالوهاب الشطي أنه بانتقال قسم الترحيل الجوي الى المكان الجديد ستصبح الأمور أكثر سلاسة ودقة، مشيراً الى أن التواصل سيصبح بشكل مباشر بين قائد الطائرة و«الترحيل الجوي» دون تدخل جهات أخرى، مبيناً في الوقت ذاته أن ذلك سيساعد على سرعة الاستجابة لمتطلبات قائد الطائرة سواء من التزود بالوقود أو اذا كان هناك أي تغييرات بالرحلة سواء عادية أو غير عادية. وأضاف الشطي أن تجهيزات افتتاح وانتقال قسم الترحيل الجوي تطلبت فترة كبيرة تصل الى 6 شهور، حيث كانت أول رحلة يتم التنسيق لها الى مومباي، مشيداً بدور الادارة العليا في توفير وتسهيل جميع متطلبات واجراءات انتقال القسم والعمل على تذليل العقبات.

ومع هذا الانتقال، تؤكد الخطوط الجوية الكويتية على تنفيذ خططها الاستراتيجية وسيرها على الطريق الصحيح نحو التوسع وتقديم أفضل الخدمات، خصوصاً أن هذا الانتقال يتزامن مع افتتاح مبنى الركاب الجديد (T4) الخاص بـ «الكويتية» وركابها، اضافة الى اتمام صفقة شراء طائرات جديدة للشركة مع ايرباص.

وتسعى «الكويتية» جاهداً بأن تلبي متطلبات واحتياجات عملائها الكرام سواء من الخدمات والمنتجات التي تقدمها على الارض قبل وبعد الصعود والنزول من الطائرة أو من خلال الخدمات الترفيهية التي توفرها على متن طائراتها.

