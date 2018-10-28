مال وأعمال

بلغة الواثق المتفائل بمستقبل قطاع الطيران المدني ، يؤكد مدير عام إدارة الطيران المدني يوسف الفوزان في لقاء شامل مع جريدة النهار أن قطاع الطيران سيشهد قفزة كبيرة خلال الخمس سنوات المقبلة على وقع تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 20 مليار دولار ووفق استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. فقد كشف الفوزان عن طرح مناقصة مواقف وسيارات مبنى الركاب الجديد (T2) بكلفة 600 مليون دينار ، بالإضافة إلى طرح مناقصة المشغل العالمي له في 2019. وتوقع الفوزان وصول الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 50 مليون راكب سنوياً في 2030 مع الانتهاء من (T2) وبناء (T3) الجديد شمال البلاد ، موضحاً أن الادارة تدرس إقامة (T3) شمال البلاد في منطقة المطلاع.

وتوقع الفوزان إلغاء مطار الشيخ سعد خلال عامين بعد ضمه إلى (T2)، موضحاً أن خيارات عديدة تدرسها الإدارة لتحديد مصير مبنى الركاب القديم (T1) وفقاً لما قررته منظمة الايكاو في هذا الخصوص. وكشف الفوزان لـ النهار عن رفع تصنيف مطار الكويت من نسبة 54 في المئة إلى 78 في المئة وهي نسبة تفوق المعدلات الموجودة في دول الشرق الأوسط والبالغة 60 في المئة ، مبيناً أن هذا التصنيف يعزز من تحسن بيئة الأعمال ويزيد في الوقت نفسه من تنافسية مطار الكويت. وأشار الفوزان إلى أن هناك جهوداً حثيثة تبذل لتأهيل وتدريب 750 شاباً كويتياً لإدارة المطارات وفق الآليات والأساليب العالمية المعمول بها حالياً من خلال المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة المطارات.

وأوضح أن الادارة تمكنت من زيادة الايرادات السنوية لها بواقع 51 مليون دينار مع تطبيق زيادة الرسوم وفق المعمول به في دول الجوار ، حيث ارتفعت من 23 مليوناً إلى 84 مليون دينار.

ولفت إلى أن مبنى الخطوط الجوية الكويتية (T4) سيستكمل عملياته التشغيلية بنهاية 2018 وأن كلفة المبنى البالغة 60 مليون دينار قد تم استرجاعها خلال سنة ، مبيناً أن عدد المحال الاستثمارية بلغت 27 عقداً وأن قيمة السوق الحرة المتوقعة بحدود 20 مليون دينار. ولفت الفوزان إلى أن هناك جهوداً ومساعي كبيرة يتم بذلها حالياً لتحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة التزاماً من الكويت بالقوانين الدولية المعمول بها حالياً ولاعطاء مزيد من الحرية والاستقلالية لإدارة الطيران المدني مع ثورة الطيران العالمية الحالية ومع تعامل الإدارة العامة للطيران المدني مع حوالي 153 شركة خطوط طيران حول العالم. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، أعلن الشيخ سلمان الحمود أخيراً أن الكويت تستهدف استثمار 20 مليار دولار في قطاع الطيران خلال 5 سنوات المقبلة، هل لنا التعرف على أهم تلك الخطط الاستثمارية؟

لقد تم عمل 3 استراتيجيات خاصة بالإدارة العامة للطيران المدني، وهي استراتيجية قصيرة الأمد، استراتيجية متوسطة الأمد، واستراتيجية طويلة الأمد.

نبدأ من الاستراتيجية قصيرة الأمد، فهي تتضمن التحسينات التي يشهدها مطار الكويت الدولي بشكل يومي والتي تمتد مدة تنفيذها إلى 6 أشهر. أما الاستراتيحية متوسطة الأمد فإن مدة تنفيذها تستغرق ما بين السنتين إلى ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية طويلة الأمد فهي تتضمن مشروع انشاء مطار (T2) بقيمة مليار و312 مليار دينار ، بالإضافة إلى المدرج الثالث أو كما نطلق عليه اسم الحزمة الثالثة وهو عبارة عن مدرج يبلغ طوله 4 كيلومترات ونصف الكيلو بعرض 60 متراً متضمنا برجاً للمراقبة بارتفاع 62 متراً وذلك بكلفة تبلغ قيمتها 149 مليون دينار ، وتستغرق مدة إنجازه 5 سنوات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة ما بين عامي 2022 و 2023 قفزة في مجال الطيران.

نسب الإنجاز

ما نسبة الانجاز في مبنى الركاب (T2) ومتى من المتوقع إنجازه؟

وصلت نسبة الانجاز في (T2) حتى الآن 6 في المئة، وسيتم طرح تكملة مبنى الركاب (T2) ضمن جزأين، جزء منه يتضمن مبنى الركاب ذاته، والجزء الآخر وهو القائمون على إدراجه حاليا هو مواقف الطائرات والسيارات بقيمة 600 مليون دينار كويتي.

فهي المشاريع التي تسمى بمشاريع الميجا باعتبارها مشاريع الدولة الاستراتيجية وتكون تحت مظلة وزارة التخطيط بالكويت لمتابعتها. وبحسب الجدول الزمني الموضوع تعاقديا من المفترض تسلميه في عام 2022 ، ولكنه من المتوقع تنفيذه في عام 2021 كما أبلغنا المقاول المنفذ للمشروع. وهنا لابد أن أشير إلى أن من بين أولوياتنا تدريب الشباب الكويتي حديثي التخرج للدخول بهذه المشاريع وهذا ما نحرص عليه.

خطة (T2)

هل طلب مجلس الوزراء وضع خطة لمبنى الركاب (T2)، هل تم البدء فيها؟

لقد وضعنا خطة خاصة بمطار (T2) والتي بدأت بعمل مواقف السيارات ومواقف الطائرات، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة مبنى الركاب، ويجب توقيع مع مشغل عالمي قبل الانتهاء من المشروع بعامين، إذ اننا نحرص على أن نديره على مستوى فني عال.

طرح المناقصة

هل بدأتم في بلوة المناقصة لاختيار المشغل العالمي لإدارة مبنى الركاب (T2)؟

حتى الآن لم يتم طرحها ولكننا في طور إعداد المناقصة، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال العام المقبل.

ما القيمة التقريبية لاستفادة الشركات والاقتصاد المحلي من تلك المشاريع؟

عند طرحنا للمشاريع العملاقة نطلب شركات عالمية ومن الممكن إدخال شريك محلي ولكن هذا الأمر لا يشترط بحسب قرار الجهاز المركزي للجنة المناقصات الذي أقرته على أن يكون التوقيع مباشرة مع المشغل أو المقاول العالمي دون وجود لشريك محلي.

ولكننا نفرض عليهم تشغيل 10 في المئة من الكويتيين، حيث وقعنا حالياً مع شركة انشن لإدارة المطار المساند (T4) وهي من المشاريع متوسطة الأمد والذي تم إنجازه خلال 22 شهراً وهذا بصمة تضاف للشباب الكويتي الواعد وإثبات أن الشباب الكويتي قادر على الإنجاز والعمل.

وتلتزم شركة انشن لإدارة المطارات بتعيين 10 في المئة من الشباب الكويتي حديثي التخرج، بالإضافة إلى تدريب 125 شاباً سنوياً من الطيران المدني، وسيكون لدينا خلال 5 سنوات 750 شاباً كويتياً مؤهلين لإدارة المطارات وذلك تحت إشراف شركة عالمية، وبذلك من الممكن أن تصبح الكويت قادرة بشبابها على إدارة المطارات بأنفسهم وذلك بعد تأهيلهم. على أن يقوموا بإدارة مبنى الركاب المساند (T4) بالإضافة إلى مطار الكويت الدولي (T1).

45 في المئة

هل تم تخفيف الازدحام بشكل فعلي على مطار الكويت الدولي (T1) بعد افتتاح مبنى الركاب المساند للخطوط الكويتية (T4) ومبنى طيران الجزيرة (T5)؟

يتم العمل بالادارة العامة للطيران المدني بحسب الخطة الموضوعة لدينا، فالناقل الوطني وهو الخطوط الجوية الكويتية في مطار (T4) كان يشكل ما نسبته 30 في المئة من أعداد المسافرين في مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى 15 في المئة من أعداد المسافرين على طيران الجزيرة في مبنى (T5)، وبذلك تم تخفيف الازدحام في الوقت الحالي عما كانت عليه بنسبة 45 في المئة في مطار الكويت الدولي (T1). ولكن بشكل عام تشهد المطارات في جميع أرجاء العالم ازدحاماً خلال فترة مواسم السفر وزيادة في أعداد المسافرين وهذا الأمر طبيعي.

14 مليوناً

هل تم وضع خطة لتفادي المشاكل التي واجهها مطار الكويت الدولي (T1) خلال موسم السفر في صيف 2018؟

نعود للمربع الأول، وهو أن المطار تم تصميمه لتكون طاقته الاستيعابية 5 ملايين راكب، ولكننا اليوم لدينا 14 مليون مسافر، فهذا أمر طبيعي أن يشهد المطار ازدحاماً بهذا الشكل، علما أن المطارات العالمية تشهد ازدحاماً في المواسم أيضا.

وخلال فترة الصيف الماضي شهد مطار الكويت الدولي حركة بنحو أكثر من 5 ملايين مسافر، وفي عام 2017 وصل عدد المسافرين إلى 14 مليون مسافر، ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 15 مليوناً في نهاية عام 2018، حيث من المتوقع زيادة سنوية بمعدل مليون مسافر سنوياً. وقد تم العمل بحسب الخطط الموضوعة لدينا وتم افتتاح مبنى الركاب المساند (T4) وتم تشغيله حاليا بنسبة تشغيل وصلت إلى 50%، حيث تم البدء بافتتاح الخط على دبي ومن ثم على دول الخليج العربي والآن تم افتتاح الخطوط على الدول العربية، وفي الخطوة القادمة سيتم تدريجيا فتح الخطوط على دول أوروبا وآسيا.

نهاية 2018

متى تتوقعون افتتاح جميع الوجهات عبر مبنى الركاب المساند (T4)؟ ومتى يتم افتتاح المحال الاستثمارية والسوق الحرة فيه؟

من المتوقع أن يتم افتتاح العمليات التشغيلية بشكل كامل إلى جميع الوجهات بشكل كامل في نهاية عام 2018، ولدينا أكثر من 27 عقداً من ضمنها سوق الحرة، بنوك، محلات صيرفة، صيدلية، وأكثر من 12 مطعماً ومقهى. ويبلغ عقد سوق المنطقة الحرة لمدة 5 سنوات بكلفة استثمارية قدرها 20 مليون دينار، وأود هنا التذكير بأننا استطعنا تغطية كلفة المبنى (T4) أقل من سنة والبالغة 60 مليون دينار وذلك من خلال قيمة العقود التي تم طرحها وترسيتها.

وبالنسبة لافتتاح جميع المحال، فإن هذا الأمر يستغرق وقتا اذ اننا نخضع إلى جهات رقابية عدة من ضمنها وزارة المالية، ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع.

تحديات التشغيل

هل جميع العمليات التشغيلية تسير على ما يرام في (T4) وما هي التحديات الحالية الموجودة؟

جميع العمليات التشغيلية تمت وفق الخطة وبالوقت الزمني المحدد لها، ويتم تزويده الطائرات بالوقود عبر الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود كافكو وهي شركة حكومية تعمل تحت مظلة شركة KNPC فهي شركة عملاقة وتم تمديد جميع البايبات وفق الجدول الزمني المطلوب منها، ولا توجد أي مشاكل تتعلق بهذا الأمر. وبما أننا قطاع حيوي، يوجد لدينا تحديات بشكل دائم ولكن شبابنا قادر على مواجهتها، ومن أبرز التحديات القائمة هو التشغيل ، اذ ان تشغيل المطارات ليس عملية سهلة، وعلى سبيل المثال فإن مطار حمد في الدوحة استغرق سنتين لتشغيله بشكل كامل. إذ إننا مرتبطون في شبكة معلومات، فهناك ربط أمني وربط جمركي. كما ان الوضع الأمني العالمي لم يعد كما كان في السابق، ولهذا نحرص بشكل كبير على العمل لتجنب أي خرق أمني.

50 مليوناً

ما حجم الطاقة الاستيعابية المتوقع بحلول عام 2030 ؟

من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للركاب في مباني الركاب لحوالي 50 مليون راكب سنويا في عام 2030، خاصة في ظل تطوير وتحديث وزيادة عدد أسطول الخطوط الجوية الكويتية، وكوننا خصصنا مبنى (T4) للطائر الأزرق فهذا يعطيهم مجال للتوسع بأسطولهم بشكل أكبر، وهم يتماشون بتوافق في خطتهم مع خطتنا بالطيران المدني بالمنشآت وعلى نفس الوتر.

ما مصير مبنى المطار القديم (T1) ؟

سيناريوهات عديدة يتم التفكير فيها بالنسبة لمصير مبنى الركاب القديم (T1) لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه ، ولكن سيكون هناك قطار سكك حديد للربط بين جميع مباني الركاب في المطار. ومن المشاريع متوسطة الأمد لمصير مبنى الركاب القديم تنفيذ خطة لعزل المسافرين القادمين عن المغادرين وذلك ضمن مشروع خطة تطوير المبنى والتي تتماشى مع توصية منظمة الإيكاو والتي تشترط فصل المسافرين القادمون عن المغادرين.

لماذا لم تفكر في إنشاء مطار آخر جديد بعيداً عن المطار الحالي؟

من بين المشروعات طويلة المدى العمل على إنشاء مطار جديد مشابة لـ (T2)، والذي سيكون (T3) وحالياً نقوم بدراسة الموقع حيث ان وجود المطار الجديد مقابل (T2) قد يؤدي إلى الازدحام الشديد من قبل الركاب في ظل طاقة استيعابية قدرها 50 مليون راكب وبالتالي فإن دراسة موقع آخر في شمال الكويت قد يكون أفضل وهذا ما ندرسه حالياً. وهنا أود الاشارة إلى أن التفكير في المشاريع طويلة المدى تبدأ من دراسة الطرق التي يسلكها المسافرون وبالتالي فإن تواجد حوالي 50 مليون راكب كطاقة استيعابية قد يؤدي إلى الازدحام الشديد ومن ثم فإن التفكير في إنشاء المطار الجديد في منطقة المطلاع شمال الكويت أحد الخيارات المطروحة لتخفيف الازدحام والشوارع المؤدية لمطار (T2).

قطار السكك الحديد

هل يمكن معرفة تفصيلات أكثر عن مشروع قطار السكك الحديد الذي يربط بين جميع مباني الركاب؟

مشروع قطار السكك الحديدية سيربط بين (T1) و(T2) و(T3) و(T4) وT5 وهو مشروع عملاق سيكون بالتزامن مع إنشاء المطار الجديد (T2) وبالنسبة لمطار الشيخ سعد سيلغى خلال عامين لأنه سيدخل ضمن (T2).

ما حجم الزيادة في الايرادات بعد تطبيق رفع الرسوم ؟

الزيادات في الرسوم جاءت وفق نتائج لجنة تم تشكيلها قامت بدراسة الرسوم المماثلة في دول الجوار مثل الامارات والسعودية وقطر وايران والبحرين وكانت تلك الرسوم بقيمة 23 مليون دينار والآن وصلت إلى 84 مليون دينار بزيادة قدرها 51 مليون دينار ويتم تحويل تلك المبالغ إلى وزارة المالية. وقد بدأ التطبيق منذ أكتوبر 2017 وقد قمنا بتطبيق الرسوم وفق ما هو معمول به في دول الجوار.

هل تتوقعون دخول الكويت في دائرة المنافسة الاقليمية والعالمية؟

نحن ننطلق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وبالتالي مع تدشين مبنى المطار الجديد (T2) ومدينة الشحن التي ستكون مركزاً للشحن لكل دول العالم كونها تتسع لحوالي 77 طائرة كمواقف للطيران وقد بدأنا فيها وسيتم تدشينها في يناير 2019 للربط بين دول العالم أجمع وتصل كلفتها حوالي 47 مليون دينار وستكون في شمال المطار.

تذاكر الطيران

من يحدد قيمة أسعار تذاكر الطيران وكيف يتم القضاء على ظاهرة التذاكر الوهمية؟

تذاكر الطيران لا نتدخل فيها ، ومكاتب السياحة والسفر تقوم بطرح عروض ترويجية لها تكون في أوقات لا يمكن السفر فيها كوقت المدارس مثلاً وبعض تلك التذاكر التي قد تصل قيمتها وقت العروض إلى 74 ديناراً مثلاً ، تزيد إلى 4 أضعاف في وقت آخر من السنة وعلى نفس خطوط الطيران.

500 مكتب

كم عدد مكاتب السياحة والسفر بالكويت؟

لدينا 500 مكتب للسياحة والسفر وكلها خاضعة لرقابة هيئة الطيران المدني ، ومن هنا فإنني أناشد المقيمين والمواطنين التأكد من أن المكتب الذي يقوم بالحجز من خلاله رسمي ولديه رخصة وذلك منعاً للتذاكر الوهمية التي يتم حجزها دون وجود رحلات في هذا التوقيت.

هل تم إغلاق مكاتب بسبب المخالفات؟

نقوم باتخاذ اجراءات صارمة تجاه المكاتب غير المرخصة بالإغلاق من قبل وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن الملف بهذا الخصوص ، كما أنه يتم اتخاذ اجراءات مالية أخرى ضد المكاتب المخالفة ومعظمها يكون متشدداً في كثير من الأحيان سواء بتطبيق الغرامة المالية أو بغلق جميع المخالفات الواردة ضد تلك المكاتب.

هل أثرت الحجوزات عن طريق (الأون لاين) على مكاتب السياحة والسفر؟

بالتأكيد أثر وبشدة على أدائها، فهي قامت بالتسهيل من خلال خفض عدد الموظفين للشركات والدفع (أون لاين) والحين يتم حجز التذاكر (أون لاين)؟

كيف انعكس استخدام التكنولوجيا على راحة المسافرين ؟

تحرص إدارة الطيران المدني على تحديث وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجال التكنولوجيا لراحة المسافرين ومن بين تلك الوسائل ما يعرف E-GATE وهي تساعد على عمل فحص لحقائب المسافرين ذاتياً وتخدم المسافرين الذين ليس لديهم حقائب ويقضون بالخارج لمدة يوم واحد أو يومين أو ربما يوم واحد.

رفع التصنيف

حدثنا عن تصنيف مطار الكويت الأخير من قبل الابكاو خلال زيارتكم الأخيرة إلى مونتريال الكندية؟

رفعت منظمة الطيران المدني العالمية الايكاو تصنيف مطار الكويت الدولي التي ارتفعت كتقييم من 54 في المئة إلى 78.01 في المئة وهو انجاز يضاف إلى إدارة الطيران المدني وهنا عندما نتحدث عن سلامة الطيران لا نتحدث عن تأخر الحقائب أو غيرها ولكن عن سلامة الطيران ، فالمعدلات العالمية تشير إلى 60 في المئة ولدينا في الكويت يصل المؤشر إلى 78 في المئة وهذا ليس المحطة النهائية ، لأن طموحنا الوصول إلى 100 في المئة والتعاون بين الجهات الحكومية وإدارات الطيران المدني وهو بلا شك ينعكس على تحسين بيئة الأعمال والوضع الاقتصادي بشكل عام.

ما تصنيف مطار الكويت حالياً بين الدول العربية ؟

حالياً ، ليس هناك جهة متخصصة تقوم بعمل هذا التقييم ، فليس هناك شركات رسمية معتمدة للتعرف على تصنيف المطار بين الدول العربية.

هيئة مستقلة

متى يمكن رؤية الطيران المدني كهيئة مستقلة؟

من بين الأمور الملحة والضرورية تحويل إدارة الطيران المدني إلى هيئة مستقلة كون هذا الأمر مرتبط بالمتطلبات التي تفرضها إدارة الطيران المدني الدولي الايكاو فلا يمكن أن أكون حتى الآن تحت قيود وزارة ، فكل دول الخليج تحولت إلى هيئات مستقلة للطيران المدني ما عدا الكويت التي لا تزال إدارة مرتبطة بقوانين وزارة. ونحن قمنا باعداد قانون للطيران المدني ونأمل رؤية إدارة الطيران المدني هيئة قريباً.

هل يمكن التعرف على بعض مواد القانون الجديد؟

القانون الجديد يعطي مزيداً من الاستقلالية والحرية لادارة الطيران المدني للتحرك أكثر وفق القوانين الدولية العالمية ، فهناك 53 شركة طيران عالمية يستقبلها مطار الكويت وبالتالي لابد من وجود قوانين قادرة على التعامل مع تلك الحركة العالمية المتسارعة وثورة الطيران الهائلة الموجودة في العالم. 2266 مسافراً

أوضح الفوزان أن الإدارة العامة للطيران المدني تمكنت من إعادة 2266 مسافراً إلى البلاد ممن ألغيت رحلاتهم على شركة طيران الخطوط الوطنية في صيف 2018 من ثماني مدن، وهي اسطنبول، طرابزون، بيروت، مالقا، أثينا، باكو، سراييفو وتبليسي.

18 %

أوضح الفوزان أن حركة الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت زيادة بنسبة 18 في المئة في يونيو الماضي بإجمالي عدد الركاب 1222449 راكبا مقابل 1034477 راكبا في الفترة ذاتها من 2017. كما بلغت حركة الشحن في مطار الكويت الدولي 17.22 مليون كيلوغرام في يونيو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي اذ كان إجمالي الحركة 18.75 مليون كيلو غرام.

52 بوابة و25 مليون مسافر

أكد الفوزان أن مبنى الركاب (T2) سيكون نموذجاً فريداً من نوعه والأفضل في التصميم بمنطقة الشرق الأوسط ، لافتاً إلى أن عدد البوابات 52 بوابة، بطاقة استيعابية لـ 25 مليون راكب سنويا، ومن الممكن زيادته بعمل مبنى مماثل له بعمل نجمه أيضا مقابله.

مطار جديد

كشف الفوزان خلال اللقاء أن الإدارة العامة للطيران المدني تدرس انشاء نموذج مماثل لمبنى الركاب (T2) في منطقة المطلاع شمال البلاد وذلك لتفادي الازدحام حال انشائه للمبنى الحالي.

حقائب الركاب

توفر الإدارة العامة للطيران المدني خدمة توصيل حقائب الركاب القادمين من خلال مطار الكويت الدولي إلى منازلهم دون تحميلهم أعباء الانتظار. حيث وفرت الإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) كاونتر في صالة الجمارك بجانب سيور نقل الأمتعة لطلب خدمة توصيل الحقائب برسوم رمزية.

قطار سكك حديدية

ذكر الفوزان، أنه سيتم تنفيذ عمل قطار تحت الأرض للربط بين كل مباني المطارات مع بعضها البعض وذلك عقب الانتهاء من مشروع مبنى الركاب (T2).

30 % حصة الكويتية

أوضح الفوزان أن الحصة السوقية لشركة الخطوط الجوية الكويتية تصل إلى 30 في المئة من إجمالي السوق ، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة تلك الحصة مع افتتاح (T4) وزيادة أسطول الطائرات.

22 شهراً فقط

وجه الفوزان رسالة شكر إلى جميع المهندسين الكويتيين بمناسبة افتتاح مبنى الركاب المساند (T4) الذين قاموا على تنفيذ المشروع ، حيث قاموا على انجازه خلال فترة قياسية، علما بأن مشروعاً بهذا الحجم يستغرق مدة زمنية لا تقل عن أربع سنوات لتنفيذه إلا أنهم قاموا بتنفيذه بمدة أقل من عامين وتحديدا خلال 22 شهراً فقط.

78 % التصنيف

أوضح الفوزان أن منظمة الإيكاو رفعت تصنيف مطار الكويت الدولي من مستوى 54 في المئة إلى 78 في المئة وهو أعلى من المعدلات الموجودة في دول الشرق الأوسط البالغة 60 في المئة ، بسبب معايير سلامة الطيران التي تتمتع بها الكويت.

100 % التكويت

أشار الفوزان إلى أن جميع موظفي الطيران المدني كويتيون، لافتاً إلى أن تطبيق نسب التكويت لدى ادارة الطيران المدني تنسجم وتوجهات الحكومة الرامية لتشجيع وتأهيل وتدريب العناصر الوطنية لتكون قادرة على ادارة الدوائر المختلفة في الادارة.

اتفاقيات جديدة

وعن اتفاقيات فتح أجواء جديدة بين الكويت وغيرها من دول العالم قال الفوزان لدينا قرار بفتح الأجواء مع دول العالم ، ولدينا اتفاقيات مع 125 دولة حول العالم لفتح الأجواء وآخر الاتفاقيات كانت مع شركة الخطوط الهندية

الانديجو وهو ما يزيد من عدد المسافرين المتجهين إلى الهند وبالتالي زيادة الحصص السوقية.

12 رحلة

أشار الفوزان إلى أنه تمت الاستعانة بـحوالي 12 رحلة تشارتر من الخطوط الجوية الكويتية وحجز 445 غرفة في الفنادق إضافة إلى توفير 272 تذكرة طيران تجاري، علما أن جميع التكاليف المالية تم تحميلها لشركة الخطوط الجوية الوطنية. يوسف الفوزان .. في سطور

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من الولايات المتحدة الأميركية عام 1988.

تم تعيينه عام 2015 مديراً عاماً للإدارة العامة للطيران المدني بمنصب وكيل وزارة ويشغل المنصب حتى وقتنا الحالي.

عمل مهندس مواقع (شركة نفط الكويت) من 1992 وحتى 2015 ، وخلال تلك الفترة تم إنجاز عدة مشاريع أهمها عمل المجرور لمدينة الأحمدي بالكامل وربطه بالمجرور العام لخطوط السريع بقيمة 15 مليون دينار من سنة 1992 حتى 1997.

مهندس مشروع في مركز للتحكم بالعيون النفطية وتشغيلها عن بعد ومعرفة مواصفات النفط المستخرج من العيون ونسبة الماء والأملاح ووزن النفط الخفيف والثقيل بقيمة 60 مليون دينار من 1994 وحتى 1997.

حصل على ترقية الى كبير مهندسين ورئيس قسم المخططات الهندسية وعمل تصاميم ومشاريع.

رئيس قسم المخططات السرية للعيون النفطية.

تولى الفوزان رئاسة عدد من اللجان منها: رئيس فريق عمل تحسين ومتابعة مواقع الخدمات بمطار الكويت الدولي ورئيساً لفريق عمل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بالإدارة العامة للطيران المدني للسنة 2017-2018 ورئيس لجنة دراسة الآلية الخاصة بالتعيين وكذلك رئيس لجنة المقابلات الشخصية لشغل الوظيفة الإشرافية.

نائب الرئيس للجنة العليا بالإدارة العامة للطيران المدني لاعتماد الطلبات المقدمة لوظيفة مفتش سلامة الطيران.

رئيس لجنة دراسة التظلمات والشكاوى ودراستها للسنة المالية 2017-2018.

