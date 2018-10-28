مال وأعمال

«رويترز»: صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر وسجلت رابع أسبوع من المكاسب، مع إقبال المستثمرين على التماس الأمان في المعدن النفيس وسط هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية. وقفز الذهب حوالي 1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1243.32 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26 في المئة عند 1234.84 دولار في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 3.40 دولارات، أو 0.28 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1235.80 دولاراً للأوقية.

