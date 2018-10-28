مال وأعمال

قال تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار حافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي وسجل أعلى مستوياته في عشرة أسابيع، وذلك على الرغم من بيانات النمو التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي وجاءت بأقل من القراءة السابقة.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته في عشرة أسابيع عند 96.61 مرتفعا بنسبة 1.5 في المئة. مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة سجل نمو بنسبة 3.5 في المئة، وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.3 في المئة بينما تم تعديل القراءة السابقة لتشهد نمواً بنسبة 4.2 في المئة بعد أن كانت بنسبة 4.1 في المئة. من جهة أخرى شهد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسعار نمواً بنسبة 1.7 في المئة بأقل من التوقعات بنسبة 2.1 في المئة وكانت القراءة السابقة تشهد ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المئة.

عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميستر صرحت أن الاقتصاد الأميركي يتحرك على نحو جيد بدعم من قطاع العمال القوي وأداء معدلات التضخم، بينما تظل السياسات النقدية توسعية ويقترب البنك من العودة إلى السياسات الطبيعية.

وعن معدلات البطالة أشارت ميستر إلى انها قد تتراجع تحت 3.5 في المئة نهاية عام 2019 وأن التعريفات الجمركية سيكون لها تأثير على معدلات الإنتاج ولكن معدلات الإنفاق مستقرة في ظل قوة قطاع العمالة. أما عن كلاريدا نائب رئيس البنك الفيدرالي فقد أكد على ملاءمة استمرار الرفع التدريجي في أسعار الفائدة وأن مسارها يعتمد على الأداء الاقتصادي. كما وسع اليورو من خسائره خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أسابيع مقابل الدولار، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي شهد تثبيت السياسة النقدية، إلى جانب الارتفاع الكبير في مستويات الدولار. اليورو مقابل الدولار سجل أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند 1.1336 وهو أدنى مستوى تم تسجيله في عشرة أسابيع وبنسبة انخفاض 1.9 في المئة. البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.0 في المئة ليوافق التوقعات كما أبقى على أسعار الفائدة على الايداعات منخفضة بنسبة 0.40 في المئة دون تغيير إلى جانب تثبيت فائدة الإقراض عند 0.25 في المئة.

أيضا تم تثبيت البرنامج التحفيزي للبنك لشراء السندات بقيمة 15 مليار يورو شهريا وذلك حتى نهاية العام، على أن يعتمد قرار إنهاء البرنامج أو تمديده على تطورات الأوضاع الاقتصادية، كما ستستمر أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى النصف الثاني من العام القادم في أقل تقدير.

رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أشار أن الاقتصاد الأوروبي في حاجة إلى استمرار السياسة النقدية التوسعية لفترة من الوقت ولكن بدرجات أقل، وان البنك الأوروبي مستعد إعادة النظر في أدواته النقدية للعمل على ضمان استمرار معدلات التضخم عند مستهدف البنك عند 2 في المئة. والنمو في اقتصاد منطقة اليورو سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة خلال الربعين الأول والثاني وسط توقعات باستمرار التعافي بدعم من قوة الطلب، خاصة في ظل المخاطر المتوازنة التي يتعرض لها اقتصاد منطقة اليورو. هذا وقد صرح عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي أن ثقة البنك في التضخم تتزايد وأن فجوة الإنتاج في منطقة اليورو محتمل تكون قد انتهت في عام 2017. من جهة أخرى، فقد انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته في سبعة أسابيع عند المستوى 1.2776 مسجلا انخفاضاً بنسبة 2.4 في المئة. انخفض اليوان الصيني خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 في المئة مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر يناير من عام 2017 عند المستوى 6.9642 يوانات لكل دولار، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق بتزايد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. هذا وقد صرحت السلطات الصينية أنها مستعدة للتدخل بوقف خسائر اليوان في ظل التراجعات مقابل الدولار وأن المستوى 7 يوانات للدولار يتم مراقبته بشكل كبير. من جهة أخرى صرح رئيس البنك المركزي الصيني أن التراجع في مستويات اليوان يأتي بسبب العرض والطلب في الأسواق والتقلبات في الأسواق المالية، وأن البنك مستمر في العمل على استقرار الأسواق وأنه لم يتدخل في مستويات اليوان ولا يتم استخدام سعر الصرف في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

