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مال وأعمال

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الدولار اقترب لأعلى قمة في 2018


تمكن الدولار من تحقيق مزيد من الارتفاع في الأسبوع الماضي مقتربا من أعلى قمة له هذا العام حيث فضل المستثمرون الاحتفاظ بالعملة الخضراء في خضم التذبذبات الشديدة في أسواق الأسهم العالمية. في هذا الأسبوع، ستركز العيون على تقرير الوظائف الأميركي للقطاعات غير الزراعية والتي ستقدم تحديثًا حول صحة سوق العمل في الشهر الأول من الربع الرابع. من المحتمل أن يكون أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 189 ألف وظيفة في شهر أكتوبر، كما أن معدل البطالة قد بقي عند مستواه القياسي البالغ 3.7 في المئة، حسب تقرير الوظائف المنتظر. ومن المحتمل أيضا أن يشهد نمو الأجور 0.3 في المئة وهو نفس الارتفاع المسجل في سبتمبر. قد يحظى تقرير الوظائف عن شهر أكتوبر بأهمية كبيرة حيث قد يؤثر بشكل مباشر على رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر، وبالتالي قد يؤثر على تحركات الدولار بحلول نهاية هذا الأسبوع.
بيانات سوق العمل سوف تجعل الاحتياطي الفيدرالي يقرر ما إذا كان رفع سعر الفائدة للمرة الأخيرة قبل انقضاء العام مناسبًا وفقًا لحالة الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار قوة الدولار الأميركي وماله من تأثير على معدلات التضخم.


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