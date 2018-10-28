مال وأعمال

بعد تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر في الأسبوع المنصرم ينبغي على المستثمرين في إبقاء أعينهم مفتوحة هذا الأسبوع، حيث سيقرر البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة وكذلك سوف يقوم بنشر أحدث توقعاته الاقتصادية.

سوف يصدر البنك البريطاني تقرير التضخم الفصلي الذي سيشمل أحدث توقعات التضخم والنمو لاقتصاد المملكة المتحدة واستناداً إلى تقييم البنك قد يقرر صانعو السياسة الابقاء على كلفة الاقتراض عند 0.75 في المئة في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بوصول بريطانيا لاتفاق بريكست مرضي مع الاتحاد الأوروبي.

ستقوم المملكة المتحدة أيضًا بإصدار مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والانشاء لشهر أكتوبر، والذي سيعطي آخر التحديثات حول صحة الاقتصاد في بداية الربع الأخير من هذا العام.

من المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والانشائي تحسنا في أكتوبر، وفقا لتوقعات المحللين الاقتصاديين.

من المحتمل أن تؤثر أحداث يوم الخميس على حركة الاسترليني أكثر من غيرها حيث سيقوم بنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وسيصدر تقرير التضخم ومحضر اجتماع السياسة النقدية ،بالإضافة إلى خطاب محافظ المركزي البريطاني مارك كارني.

