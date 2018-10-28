مال وأعمال

تمكن الذهب من استئناف ارتداده حيث قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في الأسبوع الماضي، مسجلا ارتفاعه الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث أدت موجات البيع القوية في أسواق الأسهم العالمية باستمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ امن.

سيعتمد اتجاه المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على تحركات الأسهم وكذلك الدولار الأميركي، مع اشارة أن التحسن في سوق العمل الأميركي سوف يرفع احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي ما قد يؤثر على الذهب تأثيرا سلبيا.

يمكن أن يجد الذهب الدعم بالقرب من 1225 دولاراً للأونصة، في حين أن 1236 دولاراً ستكون المقاومة الرئيسة مع انطلاق هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد واصلت الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي حيث أدت التوترات في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن التجارة العالمية بخفض توقعات الطلب العالمية على الوقود.

قد ترتفع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر بعد ارتفاع الخام بـ 6.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق، وفقا لتقديرات تقرير الحكومة الأميركية.

قد يؤدي المزيد من الارتفاع في مخزونات النفط الأميركية إلى وضع أسعار النفط تحت مزيد من الضغط، ولكن هناك عوامل إيجابية أخرى مثل قرب العقوبات الأميركية على النفط الإيراني والتي سوف تبدأ في الرابع من نوفمبر.

