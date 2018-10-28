مال وأعمال

أعلن بنك «وربة» سحب السنبلة التاسع والثلاثين في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً الخميس الماضي، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة التاسع والثلاثين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: مرشد عودة على السعيدي، خالد حريميس براك العازمي، خالد عوض خرصان العجمي، حصة حمد عبدالوهاب الغانم، وشبيب حجاج محمد العجمي.

يمثل حساب «السنبلة» الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

ونظراً للإقبال الكبير الذي لاقاه هذا الحساب من قبل العملاء لما يؤمنّه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة لاقت استحسان العملاء، وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحين عبر اضافة سحب أسبوعي بالاضافة الى السحب الشهري وذلك لإتاحة فرص أكبر للعملاء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار تذهب إلى 5 رابحين ويتم السحب عليها في يوم الخميس من كل أسبوع.

بالإضافة الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر على الجوائز الكبرى - بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة - والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار موزعة كالتالي على 4 رابحين: الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار ستكون من نصيب رابحين إثنين والجائزة الثانية بقيمة 5 آلاف دينار من نصيب رابحين اثنين أيضاً.

وبذلك يكون بنك وربة قد زاد عدد الرابحين في سحوبات السنبلة إلى 24 فائزاً بالشهر كما زاد اجمالي قيمة الجوائز الشهرية من 30 الى 50 الف دينار شهريا. وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في الحساب. والجدير بالذكر ، أن بنك وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد متوقعة عالية تصل الى 3 في المئة كما يحصلون ايضا على فرص ربح في سحوبات السنبلة الشهرية والاسبوعية.

