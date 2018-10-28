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تباطؤ في وتيرة النمو باليورو


انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد تأكيد البنك المركزي الأوروبي عن عزمه في المضي قدما نحو تشديد سياسته النقدية على الرغم من المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي والسياسي للاتحاد النقدي.
ستكون البيانات الأكثر أهمية هذا الأسبوع هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية لمنطقة اليورو، والتي قد تظهر أن الاقتصاد نما بنسبة 0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بعد التوسع بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني.
في الغالب ستحظى بيانات النمو بأهمية كبيرة خاصة بعد أن شهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأولي لشهر أكتوبر تباطؤاً في وتيرة النمو إلى أدنى مستوى منذ عامين.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مهم آخر تسارعاً في التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المئة في العام المنتهي في أكتوبر من نسبة 2.1 في المئة في سبتمبر. من المتوقع أن تؤثر البيانات المهمة الصادرة هذا الأسبوع على تحركات اليورو، ولكن قد يكون الاتجاه العام في السوق له اليد العليا في تحديد مسار العملة الموحدة.


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