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دي كابريو مع «قتلة زهرة القمر»


أعلن النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو انضمامه لطاقم عمل فيلم «قتلة زهرة القمر» للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي.
وتتناول أحداث الفيلم قصة قبيلة من سكان أميركا الأصليين في ولاية أوكلاهوما في حقبة العشرينيات من القرن العشرين، لتدور الأحداث في إطار درامي بوليسي، بسبب اكتشاف النفط في أراضي البطل الذي يتعرض للقتل للاستيلاء على أراضيه، حيث يبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية البحث عن الجناة.
ويستند فيلم «القتلة من زهرة القمر» على رواية الكاتب «ديفيد جران»- الأكثر مبيعًا -.. ومن المقرر أن تقوم شركة «آبيان واي» للإنتاج السينمائي بإنتاج الفيلم بالمشاركة مع المخرج «مارتن سكورسيزي».


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