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في واحدة من أجمل السهرات الكلاسيكية التي أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعان مع السفارة الأوزبكية لدى الكويت، امتلأ جمهور مسرح عبد الحسين عبد الرضا للاستمتاع بأنغام وأغان «أوركسترا الشباب السيمفوني» الأوزبكية.

قاد الأوركسترا برشاقة وخفة ظل وحضور طاغ المايسترو كمال الدين اوريمبايف بمشاركة 60 عازفًا على مختلف الآلات الوترية والإيقاعات وآلات النفخ، وإن غلبت الوتريات ما بين الكمان والبيانو والتشيللو.

شهد الحفل حضور كوكبة من الديبلوماسيين وأبناء الجالية الأوزبكية، في مقدمتهم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، الذي تم تكريمه وإهداؤه عباءة أوزبكية ودرعًا تذكارية.

كما حضر سفير أوزبكستان لدى الكويت د.بهرمجان أعلايوف الذي ألقى كلمة أثنى خلالها على عمق العلاقات التي تربط الكويت ببلاده، مؤكداً أن هذا الحفل والمعرض المصاحب له يأتي في إطار الاحتفال السنوي بالذكرى الـ27 لاستقلال أوزبكستان، ولمد جسور التواصل بين الشعوب، والتعريف بفنون أوزبكستان وآدابها.

استمر الحفل حوالي ساعة ونصف وتضمن مجموعة كبيرة من المعزوفات الكلاسيكية إلى جانب الأغاني الجماعية والأغنيات الأوبرالية المبهجة والرومانسية وتناوب على أدائها اثنان من المطربين. إلى جانب بعض المقطوعات المنفردة «السولو» والاستهلالات خصوصًا لآلتي الكمان والبيانو.

ونالت الأوركستر إعجاب الحضور الذي تابعها بعواصف من التصفيق والوقوف لدقائق تحية لها على أدائها العالمي. كما قدمت الفرقة مقطوعة كويتية للفنان عامر جعفر، وأخرى من الموشحات الأندلسية. إضافة إلى أداء أغنية «المجد هنا» للملحن فهد الناصر ومشاركة عازفة البيانو لولوة الشملان.

وعلى هامش الحفل عبّر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس د. بدر الدويش عن سعادته بإعجاب الجمهور الكويتي، لا سيما أن الأوركسترا تهدف إلى التعريف بفنون جمهورية أوزبكستان الصديقة، وتقريب العلاقات الثقافية بين البلدين. مشدّداً على حرص المجلس على إقامة مثل هذه الأنشطة، التي من شأنها أن تعزز العلاقات وتعرف بثقافات البلدان الأخرى.

وقدمت الأوكستر حفلها على مدى يومين، إضافة إلى معرض مصاحب تضمن العديد من الأدوات الفلكلورية والأزياء الأوزبكية المتميزة بتطريزها وألوانها المبهجة والفنون الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان تقع في أواسط آسيا وعاصمتها طشقند واللغة الأوزبكية هي اللغة الرسمية مع وجود نسبة كبيرة يتكلمون الروسية.

وكانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ثم حصلت على استقلالها عقب انهيار عام 1991، ويعتبر الإسلام دين الغالبية من سكانها، ومن أشهر مدنها سمرقند.

