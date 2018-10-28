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في سهرة تميزت بمزيج من ألحان الجاز الغربية والألحان الشرقية قدمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية حفلا موسيقياً للفرقة المصرية والألمانية «كايرو ستبس» بالتعاون مع حديقة الشهيد علي المسرح المكشوف، بحضور رئيس مجلس إدارة «لوياك» فارعة السقاف وسفير جمهورية مصر العربية طارق القوني وسفير ألمانيا الاتحادية كارلفريد بيرغنر .

وسط أجواء هادئة تفاعل جمهور الشهيد من عشاق موسيقى الجاز الذي أتي خصيصاً ليستمع ويستمتع بليلة طربية امتزج فيها الإنشاد الصوفي بموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية تمت صياغتها بأسلوب جديد ومبتكر بقيادة باسم درويش على آلة العود وبمصاحبة 9 عازفين معظمهم من عازفي الجاز الألمان الذين أحبوا الموسيقى الشرقية من خلال ارتحالهم الدائم لمصر «ماكسيمليان» على الإيقاع «انجليكا» على الكمان « راغيد» على الناي «ستيفن» على الغيتار والمايسترو «سبيستيان» على البيانو و«جان بشري على «تشيللو» و«ماريا» على الكمان والإنشاد الصوفي «الشيخ إيهاب يونس».

أعد الفريق تسع مقطوعات موسيقية لتقديمها بثاني ليالي مهرجان السلام كان لكل منها قصة يرويها باسم درويش قبل عزفها فبدأ بمقطوعة «شمس» التي دائما ما يبدأ بها حفلاته باعتبارها سرالحياة والأرض وضوءها الذي ينير الكون برداء السلام ومقطوعة «عنبر» مقطوعة «رقصة النيل «التي بدأها في صعيد مصر وأتمها بعد أربعين سنة في بلاد المهجر بألمانيا ومقطوعة «زانزيبار» التي كانت حصيلة مخيلتهم عن زيارة للجزيرة وما تحمله من فانتازيا «وجونسيان» و«بكرة «كناية عن الأمل المتجدد في الغد دائما ومقطوعة «أداجيو البينوني «و«بيلاديو أليجيرتو «وختمها بمقطوعة «خليجي ستبس» التي تحمل الرتم الكويتي إهداء منه للكويت التي استضافته لأول مرة حيث قام على اللحن الأساسي «باسم درويش» وإعادة التوزيع مناصفة بين اللحن الشرقي للعازف المصري «جان بشرى» واللحن الغربي للعازف الألماني «سبستيان «

عبر «باسم درويش «عن امتنانه وتقديرة لحديقة الشهيد ولابا لاستضافتهم في الكويت لأول مرة التي وصفها ببلده الثاني مشيدًأ بحفاوة استقبال الجمهور الكويتي.

وأردف قائلا بان ما تحمله موسيقاه من مزيج ساحر من موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية والإنشاد الصوفي ، هذا المزيج الذي يحمل في طياته السلام والمحبة وقبول الآخر والاحتفاء به من خلال الفن والموسيقى وهذا ما يتماشى مع رؤية مهرجان السلام .

كما أعلن حصريا بأنه سيكون هناك تعاون مشترك فريد من نوعه بين فريق «لابا «وسفارة ألمانيا في الكويت مستقبلاً يهدف إلى تقديم مشروع يمتزج فيه الرقص الاستعراضي بموسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية مما سيجعله عملاً إبداعيا استثنائيا.

من جانبها، أكدت فارعه السقاف أن أكاديمية لوياك للفنون لابا تحتفي بالسلام وتعززه باستضافة فرق موسيقية متعددة الأصول والثقافات مثل فرقة كايرو ستيبس التي تجمع ما بين الثقافة العربية المصرية والثقافة الغربية الألمانية والأوروبية.

وعبرت عن سعادتها بتميز ورقي الحفل وتفاعل الجمهور معه مشيدة بحضور السفيرين المصري والألماني وزوجتيهما وحشد من الدبلوماسيين في السفارتين.

يذكر أن فرقة «كايرو ستيبس» هي فرقة عالمية تأسست عام 2002، كتعاون ما بين عازف العود المصري باسم درويش، والألماني ماثياس فراي، وهي تسعى إلى الدمج ما بين الأمزجة الموسيقية المختلفة من جميع أنحاء العالم مع الموسيقى المصرية الأصيلة، خاصة النزعة الصوفية. كما حصل على جائزة «الجاز ميوزيك أوورد» بألمانيا، عن ألبوم «البساط الطائر».

