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«هيدز هولزغروف» ترحّب بأطفال الحضانة


حرصت مديرة حضانة الشمس المشرقة للتعليم المبكر هيذر هولزغروف وفريق المعلمات على استقبال اطفال الحضانة في اللقاء التعريفي الاول الذي اقيم في اول يوم دراسي لتعريف أولياء الأمور على استعدادات المدرسة ومقابلة المعلمات، ومعرفة فصول أبنائهم، وإتاحة الفرصة لهم بصحبة أطفالهم لقضاء وقت ممتع في تجربة الأنشطة المختلفة التي يتم عرضها خلال اليوم الدراسي.
واكدت ان ادارة المدرسة وفرت لبراعمها جميع الوسائل التعليمية والترفيهية التي تحفز الأطفال، وتفتح لهم آفاقاً من المتعة والتعلّم، وذلك من خلال التخطيط الدقيق للأنشطة التي تناسب أعمارهم، واختيار المعلمين من ذوي الخبرة والمدربين تدريباً عالياً، في بيئة آمنة ومشجعة لتدريب الطفل منذ طفولته لتعزيز اسقلاليته وبناء مهاراته الاجتماعية وصقل مواهبه.


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