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تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي نظمت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم «حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة» فرع جنوب السرة - الصديق، حملة توعوية لتوعية أمهات طلاب الحضانة بهذا المرض وكيفية الوقاية منه مع شرح آلية الكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتي لمرض السرطان.

وبهذا الخصوص، قالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الملكية البريطانية للتعليم د. حنان المطوع ان إقامة هذه الحملة التوعوية يأتي في إطار اهتمامنا في المساهمة بنشر وتعزيز الوعي لدى الأمهات عن سرطان الثدي لا سيما فيما يتعلق بأهمية الكشف المبكر، على اعتبار أنه خط الدفاع الأول لمحاربة المرض والشفاء منه، موضحة أن الحملة تهدف للتوعية بسرطان الثدي من حيث علاماته وآثاره وكيفية الكشف المبكر له وتصحيح النظرة المجتمعية عنه وترسيخ مفاهيم بديلة مفيدة، بالإضافة إلى الحث على التواصل مع المراكز المختصة عند ظهور أي بروز أو نتوء غير طبيعي. شمل اليوم الوردي لدى مجموعة الملكية البريطانية للتعليم العديد من الأنشطة الخيرية الترفيهية والتي كانت بإدارة مشرفات الحضانة. حيث قامت الأمهات بمشاركة أبنائهم بالعديد من الأنشطة من خلال ممارسة الرياضة والفنون التشكيلية العديدة.

