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أقامت رابطة الشباب ضمن فعالياتها الاسبوعية المتنوعة ورشة «تبخر بمعمولك»، التي قدمتها خبيرة العطور والبخور منيرة الصانع في مكتبة عبدالعزيز الصرعاوي، بحضور نخبة من الشباب والمهتمين بصناعة العطور.

استهلت الصانع ورشتها بشرح أهمية معرفة مكونات الهرم العطري قبل تركيب اي زيوت عطرية، سواء للعطور او للمعمول، بانه يتكون من 3 اقسام «القاعدة- القلب- القمة»، وان القاعدة تتكون من الاخشاب وبعض الزيوت الحيوانية، والقلب يتكون من الزهور، أما القمة فتتكون عناصرها من الفواكه، ثم تم عمل لعبة تدريبية بترتيب صور الهرم العطري، مشيرة الى انها ستعمل على قسم القاعدة اكثر للمعمول، لان مدة بقائه اطول، شارحة للحضور عن مصادر الزيوت المستخرجة من الحيوانات، ومنها الحوت الذي يستخرج منه العنبر، والغزال يستخرج منها المسك. واشجار العود يستخرج منها دهن العود.

وأكدت ان افضل انواع اعواد البخور للمعمول هي تلك المستخرجة من جذور شجر العود، موضحة ذلك من خلال وضع القليل من الورد لعمل نكهة بالمعمول، وكاشفة عن أن زيت الورد يعتبر من الزيوت الطيارة وبعدها يتم رج العلبة لخلط اعواد البخور مع الزيوت العطرية وتركها لمدة اسبوع حتى يتم استخدامها، ثم قدمت مقارنة مع اعواد بخور المعمول التي قد تم عملها قبل اسبوع واعواد البخور في اليوم نفسه، فتبين تغير لونه من البني الى السواد وامتصاص الزيت اكثر عن صنع بخور المعمول في اليوم نفسه. وبعد انتهاء الورشة عرض فيلم قديم لأمهاتنا عن كيفية صنع بخور المعمول بأيديهن.

