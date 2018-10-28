عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس انه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط «رؤية سعودية مستنيرة وأخرى ايرانية ظلامية» موضحاً ان هناك ادراكا بأن ايران اكبر دولة راعية للارهاب.

وأضاف الجبير ان النور ينتصر على الظلام، قائلا «السؤال هو كيف يمكن هزيمتهم؟» جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الجبير بنظيره البحريني الشيخ خالد بن احمد على هامش «حوار المنامة» مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، الذي انطلق صباح امس بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.

وقال الجبير ان السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفاً: «هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا» وأضاف «سياسة ادارة ترمب عقلانية وواقعية ودول الخليج تدعمه».

وفيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي قال الجبير «مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لدينا خلاف مع قطر ولكن حاولنا آلا يؤثر ذلك على المجلس لدينا تنسيق عسكري وأمني لم يتأثر مع الخلاف مع قطر» وأضاف الجبير «نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخراً مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر.. المناقشات مستمرة وتركز على وضع اطار عمل». وحول العلاقات مع العراق، قال الجبير: نسعى للاستثمار في العراق وتطوير العلاقات.

وعن العلاقات مع انقرة، قال ان تركيا دولة صديقة و«لدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها».

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس ان ايران اكبر دولة راعية للارهاب في العالم، داعيا في الوقت نفسه الى التصدي لأنشطة طهران في شؤون المنطقة.

وقال الجبير ان الدور الايراني في المنطقة تم تحجيمه، مؤكدا ان هذا الدور سيتم تحجيمه بشكل اكبر، في ظل استمرار التدخلات الايرانية بالمنطقة وأوضح وزير الخارجية السعودي ان العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة استراتيجية وقال ان علاقات السعودية مع الولايات المتحدة «حديدية».

وجاءت تصريحات الجبير بعد ساعات قليلة من اعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ان بلاده تقف في وجه ايران، التي تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح وتخالف للقوانين الدولية. وأضاف ماتيس ان ايران تهدد الملاحة البحرية، وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي امام تطويرها لبرنامجها النووي.

وأكد الوزير الأميركي، ان الشراكة مع دول الخليج مستمرة وأساسية، وأنه يتم العمل مع الشركاء لتأمين الاستقرار للمنطقة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ان روسيا التي تعزز نفوذها في سورية بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد «لايمكن ان تحلّ محل» الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ماتيس، في تصريحات معدة سلفاً ادلى بها امام القادة العرب المشاركين في «حوار المنامة» مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين ان «انتهازية روسيا وسعيها الى تجاهل النشاطات الاجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها الى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية».

وأضاف «أريد ان يكون ذلك واضحاً: وجود روسيا في المنطقة لايمكن ان يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط.. التزام اكرر تأكيده بلا تحفظ». وتابع ماتيس «ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى». وكانت فعاليات مؤتمر «حوار المنامة» انطلقت امس الجمعة تحت رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد.

