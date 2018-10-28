عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: كشف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد امس ان تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يعرف اعلاميا بـ«الناتو العربي» سيصبح في طور العمل العام المقبل.

وأكد على اهمية التحالفات والشراكات بين من اسماها بالدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج، لضمان الاستقرار الاقليمي، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، مشيرا الى اهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل لشرق اوسط مستقر ومزدهر وخال من النزاعات يسهم بشكل ايجابي في الاقتصاد العالمي. وأشاد في كلمته امام مؤتمر حوار المنامة في دورته الرابعة عشرة، بالاقتراح المقدم من الولايات المتحدة لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، معتبرا ان هذا التحالف سيسهم في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، ومساعدة دولها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها على كافة الأصعدة.

كما اعتبر ان محاولات قطر التدخل في سياسات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس الذي يعد دعامة للاستقرار الاقليمي.

