عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس ان المتورطين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين بعد انتهاء التحقيقات التي تجري في السعودية وتركيا.

ودعا الجبير في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الـ 14 لـ«حوار المنامة» الى عدم اتخاذ مواقف والقاء اللوم على احد قبل انتهاء التحقيقات تماما مؤكدا ان الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات في القضية. كما كشف ان السعودية ستعتمد آليات لعدم تكرار لمثل هذا الحادث فيما وصف تركيا بأنها دولة صديقة وان المملكة ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية جيدة معها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اكد في وقت سابق ان العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم في القضية وأن من تثبت ادانته سينال جزاءه الرادع. كما وصف ما قام به المتورطون في القضية بأنه لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها.

وقالت النيابة العامة السعودية ان معلومات وردت من الجانب التركي تشير الى ان المشتبه بهم بقضية خاشقجي اقدموا على فعلتهم بنية سابقة. وأكدت انها تواصل تحقيقاتها مع الموقوفين وعددهم نحو 18 شخصا في ضوء ماوردها من معلومات.

وقال الجبير «بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. انهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية» واضاف الوزير السعودي، ان قضية مقتل خاشقجي، «باتت هستيريا» لافتا الى ان الحقائق تنكشف باستمرار مع المضي قدما في التحقيقات.

وكانت نيابة اسطنبول بدات الجمعة اجراءات لطلب تسلم 18 سعوديا اوقفوا في بلدهم ويشتبه بتورطهم في «هذه الجريمة المتعمدة». وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ان النائب العام السعودي سيزور اسطنبول اليوم في اطار التحقيق في قتل الصحافي السعودي مؤكدا ان بلاده تملك ادلة اضافية مرتبطة بهذه الجريمة.

الى ذلك حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس من ان قضية خاشقجي «يجب ان تُقلقنا جميعا» لأنها يؤثر على امن المنطقة. وشدد ماتيس في المؤتمر السنوي حول الأمن على «خطورة الوضع» لكنه التزم الحذر حول الانعكاسات السياسية لهذه الجريمة. وقال «سأواصل مشاوراتي مع الرئيس (دونالد ترامب) ووزير الخارجية (مايك بومبيو) اللذين يجريان تقييما لانعكاسات هذا الحادث على استراتيجيتنا».

وقال مسؤول اميركي ان مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جينا هاسبل قدمت لترامب «استنتاجاتها وتحليلاتها لرحلتها الى تركيا» حيث تباحثت مع المسؤولين عن التحقيق.

