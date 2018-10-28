عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه لايوجد سبب يدعو روسيا للتشكيك في التصريحات السعودية حول ملابسات وفاة الصحافي جمال خاشقجي.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي اكد فيه بيسكوف انه «ما من سبب يدعو احداً لعدم تصديق الرواية السعودية»، مؤكداً ان بلاده ترحب بالتحقيقات في القضية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسي عن المتحدث الرئاسي قوله لقد «سمعنا بيان العائلة المالكة الذي يدين جريمة القتل هذه.. اما كل الأمور الأخرى، فهي مسائل تعود للتحقيق الذي ترغب به العائلة المالكة، ونحن نرحب بكل ذلك».

وقال بيسكوف «لقد اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بيانا رسميا، كذلك فعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وليس هناك ما يدعو لعدم تصديقهما».

ومساء الخميس اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الملك سلمان بحثا خلالها «ملابسات قضية خاشقجي»، بحسب بيان الكرملين.

