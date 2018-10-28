عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن العقوبات الأميركية على ايران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو اسبوع، ستكون «الأكثر صرامة» في التاريخ ضد طهران. وأكد بومبيو في حديث صحافي مع احد البرامج الاذاعية الأميركية، ان ايران تُعرّض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الاجراءات التي تتخذها. وأشار المسؤول الأميركي الى ان كل وكالة او جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقارير عن الارهاب، يحدد ايران كأكبر دولة راعية للارهاب في العالم. ومن المقرر ان تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في 4 نوفمبر القادم وتهدف الى تخفيض صادرات ايران النفطية الى الصفر.

في المقابل قال الرئيس الايراني، حسن روحاني ان الولايات المتحدة الأميركية معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع ايران. كما لفت روحاني الى ان اوروبا تقف بجانب طهران في مواجهة اعادة فرض العقوبات الأميركية. وتابع الرئيس الايراني «لا يحدث في كثير من الأحيان ان تتخذ الولايات المتحدة قرارا ويتخلى حلفاؤها التقليديون عنه. قبل عام لم يكن احد يصدق ان تقف اوروبا مع ايران وضد اميركا». وذكر روحاني ان «احتياطيات ايران من العملة الصعبة اكثر من اي وقت مضى». وأضاف ان احتياطات ايران من العملة الصعبة لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليها عبر العقوبات الاقتصادية بسبب برنامجها النووي.

من جهة ثانية نفت الخارجية الايرانية بشدة ادعاء احد نواب مجلس الشورى الاسلامي بأنها بادرت للاتصال والتفاوض مع مسؤولين اميركيين في احدى الدول المجاورة مؤكدة ان لا اساس من الصحة لهذه الاتهامات. وجاء في بيان اصدرته الخارجية الايرانية امس ان جميع مزاعم النائب جواد كريمي قدوسي حول رغبة وزارة الخارجية بالاتصال والتفاوض مع الحكومة الأميركية والمبادرة للتفاوض مع مسؤولين اميركيين في احدى الدول المجاورة، باطلة ولا اساس لها.

