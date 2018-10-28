عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: نفت وزارة الصحة الأردنية صحة معلومات تداولتها وسائل اعلام، بشأن تلقي بعض المصابين بحادث البحر الميت العلاج في اسرائيل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم الأزرعي، ان «المعلومات المتداولة بشأن وجود اصابات تتلقى العلاج بمستشفى هداسا في اسرائيل غير صحيحة». وأكد الأزرعي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» ان «جميع الاصابات التي تم اخلاؤها جراء الحادث تلقت العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة».

وتابع: «لم تكن هناك حاجة لتحويل اي حالات الى جهات طبية اخرى داخل او خارج المملكة»، مشيرا الى ان اغلب الاصابات غادرت، باستثناء 6 حالات لا تزال قيد العلاج. وشدد المتحدث على ان «المستشفيات الأردنية وقطاعنا الطبي يمتلك امكانات كبيرة، ويستطيع التعامل مع مثل هذه الحوادث بكل كفاءة واقتدار».

وتوفي 21 شخصا على الأقل معظمهم طلبة تتراوح اعمارهم بين 11 و14 عاما، بعد سيول ضربت منطقة قرب البحر الميت تسببت بها امطار غزيرة مفاجئة، الخميس. وتدفقت السيول عبر الأودية في المنطقة، مكتسحة في طريقها الناس والمركبات الى شواطئ البحر الميت، ادنى منخفض على وجه الأرض.

