عربيات ودوليات

مسقط الوكالات: أكد وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي امس أن السلطنة لاتلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين واسرائيل وانما تطرح أفكارا لمساعدتهما على التقارب.

وقال الوزير العماني خلال قمة أمنية في البحرين، بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لسلطنة عمان ان بلاده تشعر بتفاؤل شديد حيال الوصول لحل في الشرق الأوسط يكون مفيداً للفلسطينيين واسرائيل.

وكان بن علوي قال، في وقت سابق، ان زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى مسقط ولقائه السلطان قابوس، سبقتها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكن الزيارتين جاءتا في اطارهما الثنائي. واعتبر بن علوي أنّ عباس ونتانياهو خرجا من هاتين الزيارتين برؤية أفضل من ذي قبل.

وأضاف بن علوي أن نتانياهو طلب الزيارة لعرض وجهة نظره في حل الخلافات بالمنطقة، وتابع أن المفاوضات غير متوقفة، وأن على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي التوصل الى سلام لمصلحة الطرفين.

من جهة ثانية قال بن علوي في حديث متلفز «نحن لسنا حقيقة وسطاء اطلاقا، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيس في مساعدة الطرفين ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها في التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين والجميع ويعطي المنطقة فرصة من الراحة بدل الخلافات والصراعات الموجودة، انما نحن نقدم ما نسميه التيسير». وفي ختام الزيارة المفاجئة الأولى لنتانياهو الى السلطنة، أصدر الطرفان بيانا مشتركا جاء فيه أن المحادثات تناولت سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنهما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء العُمانية قالت ان السلطان قابوس استقبل نتانياهو الخميس في العاصمة مسقط، مشيرة الى أن الجانبين بحثا السبل الكفيلة بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان سلطان عمان استقبل الاثنين الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ 2014. من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بيانا أعلن فيه عودة نتانياهو الجمعة الى اسرائيل، دون أن يوضح متى تم اللقاء مع السلطان. وقال البيان ان السلطان قابوس وجّه دعوة الى رئيس الوزراء نتانياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة بين البلدين. وأضاف أن نتانياهو قام بزيارة لم تكن معلنة لسلطنة عمان، هي الزيارة الأولى الرسمية له للسلطنة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الى مسقط تشكل خطوة ملموسة في اطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى لتعزيز العلاقات الاسرائيلية مع دول المنطقة من خلال ابراز الخبرات الاسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد. وكان نتانياهو تحدث مرارا في الأشهر القليلة الماضية عن تنامي العلاقات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية.

