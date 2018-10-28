عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: اتهمت اسرائيل امس سورية بأنها أمرت باطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة الفلسطيني ووعدت بأن يكون ردها على ذلك «غير محدود جغرافيا». فيما أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أن اتفاقا لوقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة دخل «فورا» حيز التنفيذ، على أثر «وساطة مصرية» مقابل «وقف العدوان الاسرائيلي». ولم تعلق مصر أو اسرائيل على هذه التصريحات.

وشهد قطاع غزة وجنوب اسرائيل موجة جديدة من العنف باستشهاد ستة فلسطينيين امس خلال صدامات مع الجيش الاسرائيلي واطلاق عشرات الصواريخ من غزة على اسرائيل التي ردت بعشرات الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني. وتأتي أعمال العنف هذه بينما تجري محادثات غير مباشرة بمساعدة مصر لمحاولة خفض التوتر بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية «حماس» وقالت الأمم المتحدة انه على وشك «الانفجار من الداخل» بسبب نقص المواد الأساسية الذي يضر بالسكان وحصار اسرائيلي صارم.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي جوناثان كونريكوس ان «اطلاق الصواريخ ليلا على اسرائيل تم بأمر من دمشق بمشاركة واضحة للحرس الثوري» الايراني. وكان الجيش الاسرائيلي أعلن أن 39 صاروخا على الأقل أطلقتها حركة الجهاد الاسلامي من قطاع غزة سقطت في الأراضي الاسرائيلية بدون أن تسبب سقوط قتلى أو جرحى. وأوضح أن منظومة «القبة الحديدية» الاسرائيلي للدفاع الجوي اعترضت 17 من هذه الصواريخ. وقالت مصادر طبية اسرائيلية ان سبعة مدنيين يعالجون من حالة صدمة أصيبوا بها.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أمام صحافيين أن الرد الاسرائيلي «لن يكون محدودا جغرافيا» وذلك بعد ساعات من قصف الطيران الحربي الاسرائيلي «لثمانين موقعا لحماس» في غزة. ولم تتبن «حماس» أو الفصائل الأخرى اطلاق الصواريخ لكن اسرائيل تحمل الحركة مسؤولية هذه العمليات لأنها تسيطر على القطاع المحاصر.وقال الجيش الاسرائيلي ان «اطلاق الصواريخ يجري في أجواء الرعب التي نشرتها حماس».

ورحبت حركة الجهاد الاسلامي ثاني أكبر الفصائل المسلّحة في قطاع غزة بعد «حماس» في بيان فجر امس باطلاق الصواريخ، معتبرة أنها ردّ على «الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة». ومن جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي في بيان منفصل ان «المقاومة تدرس توسيع دائرة الرد كما ونوعا اذا استمر العدو ببطشة وعدوانه على شعبنا». وأضافت «ليعلم العدو أن المقاومة جاهزه لماهو أبعد» في اشارة ضمنية لقيام السرايا بهجمات صاروخية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان «تسعة مواطنين أصيبوا اثر استهداف الطائرات الحربية لموقع (تابع لحركة حماس) يبعد مئات الأمتار عن مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا» موضحا أن «أضرارا مادية جسيمة» لحقت بالمستشفى. من جهته، ذكر مصدر أمني فلسطيني أن «قوات الاحتلال قصفت بأكثر من مئة صاروخ، مواقع ومباني (للفصائل) ومبنى سكنيا ما أسفر عن اصابات وأضرار جسيمة في منازل المواطنين». وأوضح أن القصف الجوي دمر كليا مبنى سكنيا غير مأهول مكون من أربع طبقات وسط مدينة غزة.

وصباح امس أعلن القدرة «استشهاد مجاهد زياد عقل (23 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق البريج في الجمعة الـ31 لمسيرات العودة». ونهار الجمعة استشهد خمسة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما خلال مواجهات متفرقة على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل. ويشهد السياج الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس «مسيرات العودة» التي ينظّمها الفلسطينيون رفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام وتأكيداً على حقّهم في العودة الى أراضيهم التي هجّروا منها عند قيام دولة اسرائيل في 1948.

