عربيات ودوليات

كربلاء المقدسة الوكالات: تستمر الحشود المليونية بالتدفق على مدينة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى أربعينية الامام الحسين سبط الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتواصل الحشود السير على الأقدام قادمة من المحافظات العراقية ودول الجوار وجميع أنحاءِ العالم لتبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل.

ودخل مليون و530 ألف زائر عربي وأجنبي الى العراق حتى ظهر أمس.

وقال مدير المركز الاعلامي الخاص بالزيارة، توفيق غالب الحبالي في بيان، ان «عدد الزوار العرب والأجانب الذين دخلوا العراق عبر المنافذ الحدودية والمطارات العراقية لاداء مراسم الزيارة الأربعينية بلغ مليونا و530 ألف زائر عربي وأجنبي».

وكان قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في كربلاء أعلن عن تسجيل اكثر من 10 الاف موكب من مختلف محافظات العراق والعالم ضمن المواكب الحسينية المشاركة في الزيارة.

وقال معاون رئيس القسم مازن الوزني ان «عدد المواكب الحسينية المسجلة في هذه الزيارة بلغت اكثر من 10600 موكب عراقي واجنبي داخل الحدود الادارية لمدينة كربلاء»

واضاف أنه «تم الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات النهائية للمواكب وتنظيمها بشكل متسلسل يسهل للزائرين التنقل بشكل طبيعي ومنح المواكب اجازات للعمل».

واشار الوزني الى ان «العتبة الحسينية والعباسية وجهت المواكب بعدة توجيهات تخص الوضع الامني والخدمي وكيفية المحافظة على النظافة وتقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين الى كربلاء». وكانت المرجعية الدينية العليا دعت الجمعة المواكب الحسينية الى الحفاظ على النظافة ورعاية الممتلكات العامة والخاصة خلال الزيارة.

