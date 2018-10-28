عربيات ودوليات

إسلام آباد - د ب أ: رد وزير الاعلام الباكستاني، فؤاد شودري أمس على تغريدة لوزير الداخلية السابق إحسان إقبال حول ما تردد من وصول ما يزعم أنها طائرة إسرائيلية إلى إسلام آباد قبل بضعة أيام، طبقا لما ذكرته شبكة جيو.نيو التلفزيونية الباكستانية.

وقال فؤاد شودري إن الحكومة لن تجري حوارا سريا لا مع الهند ولا مع إسرائيل.

وكان صحافي إسرائيلي أثار أوائل هذا الاسبوع عاصفة من التكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قال على موقع تويتر إن طائرة اتجهت من تل أبيب إلى إسلام آباد.

وقال آفي ايساشاروف، رئيس تحرير صحيفة هآرتس الاسرائيلية في تغريدة له إن الطائرة المزعومة لم تتجه بشكل مباشر من العاصمة الاسرائيلية إلى إسلام آباد، وبدلا من ذلك، اتبعت مسار طيران خادع، بالهبوط في عُمان لفترة قصيرة، لتبدو كما لو أنها رحلة من عُمان إلى إسلام آباد، وليست رحلة من تل أبيب إلى اسلام آباد.

