عربيات ودوليات

اسطنبول- الوكالات: عقد قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا امس في اسطنبول قمة غير مسبوقة حول سورية تهدف إلى تعزيز هدنة هشة في إدلب والتقدم باتجاه عملية انتقال سياسي.

ويحاول الرؤساء فلاديمير بوتين وايمانويل ماكرون ورجب طيب اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل خلال القمة ايجاد نقاط تقاطع بين مبادراتهم المختلفة والمتنافسة لحل النزاع الذي يدمر سورية منذ 2011.

وقال اردوغان عند افتتاح القمة «عيون العالم ترقبنا اليوم وآمل أن نتقدم بشكل صادق وبناء وأن نكون في مستوى التطلعات». واضاف اردوغان «واثق بأننا لن نخيب الآمال بهذا الخصوص من خلال التحرك عبر مفهوم بناء، لأن سورية تأتي في أولوية مواضيعنا خلال استشاراتنا مع بوتين» وتابع أردوغان «لقد أبدينا اهتمامنا دوما بالتواصل الوثيق مع السيد ماكرون والسيدة ميركل وإعلامهم بتفاصيل العملية (التطورات في سورية والقمة الرباعية بشأنها)».

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن من بين القضايا التي سيتم بحثها في القمة، صيغ الحلول القابلة للتطبيق في سورية، والحفاظ على الاتفاق حول إدلب وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري.

وعقدت القمة مع استمرار الوضع المتوتر في محافظة ادلب شمال غرب سورية غداة مقتل سبعة مدنيين في المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» في غارات لقوات النظام السوري وهي أعلى حصيلة تسجل منذ بدء سريان وقف اطلاق نار برعاية روسيا وتركيا الشهر الماضي.

وحضر قمة اسطنبول موفد الأمم المتحدة لسورية ستيفان دي ميستورا الذي أجرى محادثات غير مثمرة في دمشق هذا الأسبوع وعبر عن أسفه لتوقف خطة الأمم المتحدة، قمة اسطنبول أيضا. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة قبيل القمة «ان ما يوجد على المحك اليوم هو استقرار سورية لتفادي كارثة انسانية اخرى». ومع عدم توقع صدور اعلان فارق اثر القمة بحسب الرئاسة الفرنسية التي قالت إن «سقف توقعاتها متواضع» فان الاجتماع غير المسبوق يشكل فرصة للقادة الأربعة للبحث عن أرضية تفاهم. من جهته قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إن «هناك مقاربات مختلفة. لكن في المجمل، الجميع يريدون بطبيعة الحال التوصل إلى تسوية سياسية في سورية». وأضاف «قد تكون هناك اختلافات في الوسائل والتكتيك. ومن أجل البحث في هذه القضايا وتقريب المواقف بالتحديد» تعقد هذه القمة. وتتطرق القمة ايضا الى اعادة اعمار سورية الامر الذي تدفع باتجاهه روسيا، لكن وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير لين حذرت امس من ان اعادة الاعمار لا يمكن أن تتم «لصالح دكتاتورية الاسد».

