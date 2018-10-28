دوليه

يعود مان يونايتد الى ملعبه أولد ترافورد اليوم لملاقاة إيفرتون في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي، حيث سيجد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه مجددا تحت مجهر الأسئلة بعد تراكم النتائج السلبية هذا الموسم.

وبعد أيام من الخسارة 0-1 أمام يوفنتوس الإيطالي ونجمه لاعب يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، يعود «الشياطين الحمر» الى أرض ملعبهم آملين في تفادي الخسارة السادسة لهم في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويجد مورينيو نفسه محل انتقادات متكررة على خلفية الأداء المتواضع الذي يحققه الفريق الفائز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات.

وفي حين عاود البرتغالي إلقاء اللوم على ضعف أداء الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية، يحمله كثيرون مسؤولية مباشرة عن البداية المتواضعة لفريق بات بعيدا بفارق تسع نقاط عن المتصدر سيتي.وقال اللاعب السابق ليونايتد بول إينس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنكليزية هذا الأسبوع، إن مورينيو «يبدو إلي واقعا بين المطرقة والسندان (...) يريد أن يقدم أداء دفاعيا وينتزع الفوز 1-صفر، الا أنه يعرف أن المشجعين واللاعبين في يونايتد لن يقبلوا ذلك. وهم محقون بهذا الرفض».

