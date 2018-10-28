دوليه

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجمعة عن عدم ثقته بأن حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا سيقوم بتجديد عقده مع نادي مان يونايتد الإنكليزي، والذي تنقضي مدته بنهاية الموسم الحالي.

وانضم دي خيا (27 عاما) الى «الشياطين الحمر» عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبات منذ ذلك الحين الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني، ويعد من أفضل الحراس في العالم حاليا.الا أن دي خيا كان على وشك العودة الى إسبانيا في عام 2015 للدفاع عن ألوان القطب الأبرز في العاصمة، ريال مدريد، قبل أن تفشل الصفقة في مراحلها الأخيرة.

ووقع الحارس بعد ذلك عقدا من المقرر أن يبقيه في صفوف يونايتد حتى صيف 2019، مع خيار تمديده لعام إضافي.ومع انتقال الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الى صفوف ريال هذا الصيف قادما من تشلسي الإنكليزي، بدا أن احتمالات تعاقد النادي الملكي مع دي خيا قد تراجعت الى حد كبير، الا أن التقارير الصحافية بدأت تربط بينه وبين انتقال محتمل الى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وردا على سؤال حول احتمالات بقاء دي خيا في صفوف يونايتد، قال مورينيو لشبكة «سكاي سبورتس»، «أنا لست واثقا».أضاف عشية مباراة ضد إيفرتون في المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز «أنا لست قلقا لكن لا يمكنني إيجاد الكلمة المناسبة بالإنكليزية».وتابع «لنرى ما سيحصل. الوحيدون القادرون على الإجابة عن ذلك (التساؤلات بشأن مستقبل الحارس) هم النادي ودافيد ومحيطه».

