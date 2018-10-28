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توتنهام مستمر باللعب على «ويمبلي»


أعلن نادي توتنهام خامس الدوري الإنكليزي أول من امس أنه سيخوض جميع مبارياته البيتية المتبقية في عام 2018 على ملعب ويمبلي قبل العودة إلى اللعب على ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 ألف متفرج بالقرب من ملعبه القديم «وايت هارت لاين» شمال لندن عام 2019.
وكان توتنهام يأمل في اللعب على ملعبه الجديد في سبتمبر الماضي، لكن مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة السلامة أدت إلى تأجيل ذلك.وقال رئيس النادي دانيال ليفي «أخذا بالاعتبار جميع المعطيات التقنية واللوجيستية، اضطررنا إلى اتخذا قرار خوض جميع مبارياتنا البيتية على ملعب ويمبلي بينها مواجهة ولفرهامبتون في 29 ديسمبر».
وستواصل جماهير توتنهام التنقل إلى ملعب ويمبلي لحضور مباريات فريقها أمام تشلسي وساوثمبتون وبيرنلي وبورنموث وولفرهامبتون بالإضافة إلى مباراتيه في دور المجموعات لمسابقة مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ايندهوفن الهولندي وإنتر الإيطالي.


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