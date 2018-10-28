دوليه

أوقف فرايبورغ صحوة بوروسيا مونشنغلادباخ وحرمه من اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى الصدارة مؤقتا عندما تغلب عليه 3-1 اول من أمس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

وتقدم فرايبورغ مبكرا وتحديدا في الدقيقة الأولى من ركلة جزاء إثر عرقلة جيان-لوكا فالدشميت داخل المنطقة من الحارس الدولي السويسري يان سومر فانبرى لها نيلز بيترسن بنجاح مفتتحا التسجيل.وأدرك بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ركلة جزاء أيضا اثر عرقلة لارس شتيندل داخل المنطقة من طرف دومينيك هاينتس فانبرى لها الدولي البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم تشلسي الإنكليزي إدين، بنجاح (20).

ومنح فالدشميت التقدم لفرايبورغ مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من يانيك هاربيرير تابعها بيسراه داخل المرمى (57)، قبل أن يسجل لوكاس هولر الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة.وهي الخسارة الأولى لبوروسيا مونشنغلادباخ في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني.في المقابل، حقق فرايبورغ فوزه الثالث هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الثامن.

