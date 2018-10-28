دوليه

أكد المدرب الألماني توماس توخل أمس أن البحث عن لاعب خط وسط من الطراز الرفيع يشكل أولوية بالنسبة لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي، لاسيما لتعزيز حظوظه في دوري أبطال أوروبا.

ويهيمن سان جرمان بشكل كبير على المنافسة المحلية في فرنسا، وأحرز اللقب خمس مرات في المواسم الستة الأخيرة، ويتصدر الترتيب هذا الموسم بعد 10 انتصارات في المراحل العشر الأولى. الا أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، يحاول أن يعكس هذا التفوق على الساحة القارية، حيث فشل في الموسمين الماضيين في عبور الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال. وردا على سؤال عن رغبته بالتعاقد مع لاعب إضافي لخط الوسط، قال توخل في مؤتمر صحافي عشية الحلول ضيفا على مرسيليا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي اليوم، «نعم، هذه أولوية».أضاف «كانت أولوية ولا تزال لأنه من الخطر الاعتماد دائما على أدري (رابيو) وماركو فيراتي نطلب منهما الكثير على هذا المستوى. نحتاج الى لاعب ثالث من طراز عال لنكون قادرين على اللعب بخطة 4-3-3».