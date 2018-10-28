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ذكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أول من امس أن فيفا يرفض من حيث المبدأ عزم رابطة الدوري الإسباني (ليغا) إقامة مباراة منه في الولايات المتحدة الأميركية، وهي خطوة تثير جدلا في إسبانيا. وإثر اجتماع لمجلس فيفا في العاصمة الرواندية كيغالي، قال إنفانتينو إن «المجلس شدد على المبدأ الرياضي الذي يجب بموجبه على المباريات الرسمية ضمن البطولات الوطنية، أن تقوم على أراضي الاتحاد المعني». وتعتزم رابطة الدوري إقامة مباراة بين برشلونة حامل اللقب وجيرونا في أواخر يناير المقبل، في مدينة ميامي الأميركية، في خطوة لقيت اعتراض رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان وحتى الاتحاد المحلي.وسبق لإنفانتينو أن أبدى في سبتمبر الماضي تحفظاته على هذه المباراة. وفي تصريحات اول من امس، لم يحدد المسؤول الدولي الخطوات التي يمكن لفيفا اتخاذها في حال أراد أن يحول هذا الرفض إلى منع.