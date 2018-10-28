دوليه

يستضيف الأهلي المصري نظيره الوصل الاماراتي اليوم في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتأهل الفريق الأحمر لهذا الدور عقب تخطي النجمة اللبناني في دور الـ32 من البطولة بنتيجة (4-1) بعد نهاية مباراة الذهاب (0-0).

أما الوصل فتأهل على حساب الاتحاد السعودي بالتعادل معه في جدة 1 1 والتعادل سلبيا في دبي.

وشهدت قائمة الأهلي غياب اسلام محارب لمعاناته من اجهاد في العضلة الضامة بجانب محمد نجيب وعلي معلول وباسم علي وجونيور أجاي بسبب الاصابة. واستمر استبعاد الرباعي ناصر ماهر وأكرم توفيق ومؤمن زكريا وأحمد حمدي لأسباب فنية.

