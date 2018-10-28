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انطلقت في الكويت مساء الاول من امس منافسات بطولة العالم الـ30 لكرة السرعة بمشاركة 16 منتخبا عالميا. ويتنافس في البطولة التي تحتضنها صالة مركز شباب العارضية ست فئات سنية هي الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات وتستمر منافساتها لمدة ثلاثة أيام.وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة المصري د. أحمد لطفي في كلمته خلال حفل الافتتاح بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للبطولة. وقال لطفي انه يستبشر ببطولة مميزة بالنظر لمستويات المنتخبات المرتفعة معربا عن شكره لجميع العاملين في اللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة في الاعداد الطيب للبطولة.

