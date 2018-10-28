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لم يكن حسم الكويت لقاء القمة امام نظيرة القادسية بنتيجة 1 - 0 أمرا مفاجئا بل كان مستحقا، مما عزز من وضعه في الاحتفاظ بصدارة الترتيب بعد نهاية الجولة السابعة للدوري برصيد 19 نقطة، بينما تراجع الاصفر الى المركز الثالث برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن العربي الذي يتساوى معه بنفس الرصيد عقب فوز الاخضر على التضامن 1-0 في حين اصبح السالمية ثانيا بعد تغلبه على الفحيحيل 5-1 رافعا رصيده الى 17 نقطة.

وبما ان مواجهة الكويت والقادسية كانت هي الابرز في الجولة السابعة باعتبار انها قمة الكرة الكويتية فلقد استطاع الابيض ان يتعامل معها بالشكل المناسب الذي كفل له ان يخرج منها منتصرا شاقا طريقه نحو الاحتفاظ باللقب!

وعلى صعيد المستوى الفني كان متوسطا وذلك يعود بالمقام الاول الى النهج الذي اتبعه مدربا الفريقين والعمل على كيفية الخروج بنتيجة ايجابية، مما دفع بهما الى مراقبة مواطن القوة وتحييدها مع استغلال نقاط الضعف ومن ثم استثمارها، وهذا ما اتقنه الابيض في تنفيذ خططه الفنية باعتماده بشكل مباشر وجريا على العادة على العاجي جمعة سعيد بنزوله المستمر للخلف والانطلاقة للامام ليفسح المجال امام زملائه المهاجمين للتحرك بحرية وكذلك لاعبي الوسط في التوغل في عمق القادسية مما اثمر عن هدف المباراة الوحيد مع عدم اغفال دور فيصل زايد والتونسي صابر خليفة بالقيام بواجباتهما الهجومية في الشوط الاول الذي كان بمقدور الابيض ان يخرج بكمية من الاهداف في حين تفرغ الاخرون شريدة الشريدة والسوري حميد ميدو وطلال فاضل لاغلاق منطقة الوسط امام لاعبي القادسية الذين عجزوا مع مدربهم الروماني يوين مارين عن ايجاد الحلول وخلق الثغرات في تكتل دفاعات الابيض في الشوط الثاني الذي استحوذ به الفريق على الكرة.

ولاشك ان هذا الاستحواذ لم يكن ذي فائدة لعدة اسباب منها غياب الالعاب السريعة لضرب الدفاع فمجرد كرات تمرر لبدر المطوع في وسط الملعب مع سلبية واضحة للمهاجمين سواء الكاميروني رونالد الذي لم يظهر بمستواه المعروف وافتقد خطورته، كما ان احمد الظفيري مازال سلبياً في ادائه من خلال اصراره على تأخير اللعب وعدم تفكيره في كيفية تغذية خط المقدمة بالكرات البينية والسريعة.

واختفى عبدالله ماوي بعدما حد مدافعو الكويت من تحركاته وتحديدا الشاب مشاري العنزي.

وعموما الابيض يجيد «اللعب» على الكبار طالما ان لديه جمعة سعيد مما يتيح المجال لزملائه من ان يتحركوا على الراحة وبما ان اسلوبه مكشوف الا ان مدربي ولاعبي الفرق حتى هذا الوقت لا يعرفون ايقافه والتعامل معه وعموما لايقلل من شأن الابيض الذي لايتحمل اخطاء الاخرين وعدم استيعاب الدروس.

