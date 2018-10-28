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يتفق الكثيرون على ان النجم بدر المطوع هو الاميز في الدوري نظير ما يقدمه من مستوى واداء بالرغم من تقدم سنه، فهو يخدم الاصفر كثيرا لكن ليس من الضرورة ان كل كرة لابد ان تخرج من قدمه حيث نلاحظ جميع اللاعبين يبحثون عنه لكي يسلموه الكرة ومثل هذا الامر كثيرا ما يقتل اللعب ويجعل اللاعبين الاخرين مجرد متفرجين، وهذا ما حصل مع اكثر من لاعب. فليس من المنطق ان لاعبا عند حدود منطقة الجزاء ينتظر بدر ان يكون قريبا منه لكي يمرر له وبعده تبدأ الكرة بالدوران باقدام بدر المطوع.

وفعلا انه يجاهد من اجل الفانيلة الصفراء ولكن لابد ان يتفهم بدر ان اللعب الجماعي تكون نتائجه الايجابية سريعة، وان كان هناك لاعبون شباب محتاجين للدعم منه ومن زملائه اصحاب الخبرة.

