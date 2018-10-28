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قال المدرب المساعد في كاظمة عبد الحميد العسعوسي أن مواجهة فريقه مع العربي الخميس المقبل ستكون صعبة، مؤكدا أن الأخضر يحافظ على ثبات مستواه ويحصد النقاط بانتظام منذ عدة جولات.

واضاف: «نلعب المباراة بصفوف مكتملة، ونتطلع الى الفوز والى استمرار فريقنا بالمستوى ذاته الذي ظهر به في الجولة الماضية كما اننا سنستعيد حمد حربي خلال المباراة بعد غيابه في الفترة الاخيرة».

وعن مواجهة الاول من امس التي فاز فيها البرتقالي على الشباب 4-0 قال:»قدمنا مباراة جيدة وأحس لاعبونا بالمسؤولية خلال الشوط الثاني وتمكنوا من تسجيل هدفين خلال دقيقتين بعد تكتل دفاعي قوي من الشباب في الشوط الاول». وتابع: «بعد تسجيل الهدفين حاول الشباب ان يبادر بالهجوم فتمكننا من تسجيل هدفين اضافيين وأنهينا اللقاء لصالحنا».

من جهة أخرى، يستعد العربي لمواجهة كاظمة بصفوف مكتملة حيث لا توجد أي اصابات أو ايقافات بين اللاعبين. وحصل لاعبو الأخضر على راحة امس بعد فوزهم الاول من امس على التضامن 1-0 في الجولة السابعة حيث سجل هدف الاخضر اللاعب حسين الموسوي. ويستأنف العربي تدريباته اليوم بعدما تقدم الى المركز الرابع في الترتيب برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الاهداف فقط عن القادسية الثالث وبفارق ست نقاط عن الكويت المتصدر.

