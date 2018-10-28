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قال النجم الهولندي السابق ادغار دافيدز أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الافضل في العالم من دون منازع في الفترة الحالية. وأضاف دافيدز في تصريح خاص الى «النهار» أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي «يؤدي جيدا في الفترة الحالية لكنه يسجل أهدافا أقل»، متمنيا لصلاح أن يسجل المزيد من الاهداف في الموسم الحالي وأن يعود الى معدل التهديف الذي حققه في الموسم الماضي.

جاءت تصريحات دافيدز على هامش استضافته في أكاديمية يوفنتوس الكويت، الاول من امس. ولعب دافيدز لأندية أياكس الهولندي ويوفنتوس وميلان وانتر الايطالية وبرشلونة الاسباني وتوتنهام وكريستال بالاس وبارنت الانكليزية.

وتواجد دافيدز في البلاد مع وفد من نادي يوفنتوس ضم مدير المنطقة في أكاديمية يوفنتوس ماركو ديغورتس ومديرة تطوير العلامة التجارية في أكاديمية يوفنتوس كارولينا تشيابيرو والمنسق الاداري في أكاديمية يوفنتوس أليخاندرو جينيت ماسو، واستعرض الوفد كأس السكوديتو الذي فاز به يوفنتوس موسم 2017-2018 حيث أحضر الوفد الكاس في رفقته، وشارك في الحدث حوالي 300 لاعبا ولاعبة.

وجاءت مرافقة دافيدز للوفد من اجل التعرف على لاعبي الاكاديمية ومشاركتهم خبراته بالاضافة الى حضور دوري الخليج لاكاديميات يوفنتوس والتي تتضمن اكاديميات يوفنتوس في عمان والبحرين والسعودية بالاضافة الى اكاديمية يوفنتوس الكويت.

وافتتحت اكاديمية يوفنتوس في الكويت في سبتمبر من عام 2017 حيث تتبع الاكاديمية برنامج كرة قدم معد باشراف نادي يوفنتوس. وتهدف الاكاديمية الى تزويد اللاعبين من جميع الاعمار بفرصة لتطوير ذواتهم واكسابهم مهارات وخبرات في كرة القدم.

