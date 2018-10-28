دفتر أحوال

قام رجال قطاع الأمن العام باشراف ومتابعة الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح بتنفيذ عدة حملات أمنية في جميع المحافظات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط (29) مطلوباً جنائياً ومدنياً ومتغيباً بالإضافة إلى (95) مخالفا لقانون الإقامة وبدون إثبات، و(6) قضايا مخدرات و (3) قضايا خمور ، وتلقي (598) بلاغا وتحرير (250) مخالفة مرورية وحجز (23) مركبة، وقد بلغت المساعدات الإنسانية (277) مساعدة، كذلك تم إقامة (143) ثبوتا وتواجدا أمنيا، كما تم معاينة (142) حادثا مروريا، بالإضافة إلى تحرير (10) مخالفات مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

ومن جانبها، تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي جميع المناطق للعمل على تطبيق القانون لحفظ الأمن والأمان..

وفي السياق نفسه، وفي إطار جهود المؤسسة الأمنية لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمستهترين، نفذت ادارة العمليات بقطاع المرور باشراف الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ صباح أمس حملة استهدفت الباصات والمركبات التي تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة وحجز 19 باصاً لارتكاب مخالفة (تحميل ركاب بقصد الايجار بدون ترخيص).

وتؤكد الإدارة أن قطاع المرور يتصدى بكل حزم وشدة لاي خروج عن القانون، وأن حملاته مستمرة على جميع المحافظات على مدار الساعة لضبط الحركة المرورية وحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وتهيب بقائدي المركبات باحترام قواعد المرور والإبلاغ الفوري على أي مظاهر استهتار أو رعونة على هاتف الطوارئ (112) مؤكدة تقديرها وشكرها للأخوة المواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا مع تلك المظاهر السلبية.

