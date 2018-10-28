دفتر أحوال

اصيب وافد اسيوي بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم وانقلاب سيارة على طريق الغزالي السريع صباح أمس.

وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري وانقلاب على طريق الغزالي السريع مقابل الشويخ الصناعية باتجاه المنطقة الحرة، وعلى الفور توجه رجال دوريات النجدة والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان سيارة وباصاً مغلقاً اصطدما ما نتج عنه انقلاب الباص وانحشار قائدها الاسيوي في كبينة القيادة، وعليه تم اخراجه من قبل رجال الاطفاء وتسليمه للمسعفين الذين نقلوه الى مستشفى الصباح حيث تعرض لجروح وكسور عدة.

رجال المرور والاطفاء استطاعوا سحب السيارتين من على الطريق وتسهيل حركة المرور.

